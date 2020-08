Efter misstänkta miljöbrottet – nu läggs utredningen ner

LT har tidigare skrivit om företaget Salinity som förvarar stora mängder vägsalt i Uthamnen. Men saltet var inte täckt av presenningar vilket gjorde att Södertälje kommun inledde en tillsyn och i samband med det en miljöutredning. Nu läggs utredningen ner och företaget misstänks inte för miljöbrott. Enligt miljöchef Helena Götherfors vid Södertälje kommun ska Salinity ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

– Vi ville att de skulle städa området på salt och täcka in saltet. De har utfört åtgärderna och rapporterat in det vi ville veta. Det finns inget mer att utreda. Det vi också begärde in var en redogörelse på varför det kunde hända.

Den förklaring som Salinity ger till kommunen är att presenningarna kort och gott har blåst av.

I en mejlkonversation med kommunen skriver Linda Thulin, ansvarig på Salinity att företaget med hjälp av Foria, som är utförare har förstärkt presenningen på vissa ställen för att saltet ska hållas på plats.

Miljönämnden har nu beslutat att Salinity kommer att debiteras en avgift på 4109 kronor för tillsyn enligt miljöbalken.