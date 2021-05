Efter Bob Wållbergs plötsliga sorti – här är doldisen som tar över utbildningsnämnden: ”Inget som avskräckt mig”

Den tomma ordförandestolen i Nykvarns utbildningsnämnd ska fyllas av Per Salberg (NP) – som ser fram emot att träda in i sin nya roll.



– Jag ser mig själv som en ödmjuk och försiktig person. Trots att det skrivits mycket och att det finns lite utmaningar är det inget som avskräckt mig. Tvärtom, säger Per Salberg.