DUELLEN: Fyra heta frågor om SSK:s superform: ”Kanske är det fel säsong?”

SSK är hockeyallsvenskans formstarkaste lag just nu och slutspelsplatsen ser allt mer säker ut. Med åtta matcher kvar av grundserien, och några dagar kvar innan transferfönstret stänger, går SSK och övriga lag in i säsongens avgörande slutspurt.

LT-sportens reportrar Jacob Sjölin och Andreas Hanson ställer fyra heta SSK-frågor och svarar på hur bra SSK är just nu, hur långt de kan räcka och hur man borde agera på transfermarknaden.