Dränkta kuststäder och öar som ligger under vatten – Manker visar mörk framtidsvision

Tidsperioden är någon gång runt år 2300. Stora delar av jordens isar har smält efter klimatförändringen och de höjda temperaturerna. Havsnivåerna har stigit flera meter och dränkt de flesta öarna och kustområdena. Många kuststäder ligger under vatten och har övergetts.

– Tack och lov är vår jord fortfarande beboelig, men stora folkomflyttningar har skett. Ett problem är de höga lufttemperaturer som är svåra att uthärda, säger konstnären Jan Manker när han förklarar sin framtidsvision och visar den i en utställning ”När havet tar över” i Telgehusets skyltfönster.

Under de senaste åren har Manker arbetat på det tema som han nu visar i Telgehusets fönster. Där finns sex konstverk; grafik på papper och på duk. I skyltfönstret finns också en text som förklarar framtidsvisionen.

– Jag anser att klimatändringen och det hot det utgör är vår tids största utmaning. Om inte hela samhällen och varje individ lägger om sin livsstil så kommer katastrofen att bli ett faktum, inte under vår livstid men för framtida generationer, säger han.

Förutom de ökade lufttemperaturerna, tar Jan Manker även upp luftens sammansättning som något som också kommer att påverka oss.

– Här finns halterna av koldioxid som ökar på grund av våra egna utsläpp, men ännu värre är koldioxiden och andra sumpgaser som kommer att öka när permafrosten i landområden som Sibirien, Kanada och Alaska tinar och släpper ut gaser som där ligger lagrade sedan tusentals år. Det är enorma mängder.

När Manker målar blir det med akryl på duk eller pannå, när det gäller grafik arbetar han med djuptryck eller digitala bilder och ibland en kombination av dess bägge. Just nu har Nykvarnsbon en utställning på Gallery Belenius i Stockholm. På temat ”Experiments from the 60's” visar han målningar som han gjorde på 1960-talet. Den utställningen pågår till 25 september. Han är glad att samtidigt kunna ställa ut i Södertälje.

– Det är mycket fint att man upplåter ett centralt skyltfönster till Kretsens medlemmar. Det är en utställning som är öppen alla dagar dygnet runt och lättillgänglig för alla.

Utställningen i skyltfönstret pågår till den 3 oktober.