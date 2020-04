DOKUMENT: Systemskiftet bakom SSK:s succéspurt: ”Kände oss ostoppbara”

Det här är LT-sportens artikelserie om SSK:s gångna säsong. Över fyra delar tar redaktionen den närmaste veckan upp olika aspekter av hockeyåret. Redan nu har vi berättat om Mikael Samuelssons betydelse som ny sportchef, förändringarna i truppen under vintern och om förstakedjans kemi. Den avslutande delen handlar om ett avgörande systemskifte.

94 dagar tidigare, efter en match i samma stad och i samma arena, satt SSK-backarna Andreas Hjelm och Adam Wilsby på hotellrummet i Örnsköldsvik.

Och försökte greppa hur allt kunde gå så fel.

– Vi bara: ’vad fan var det som hände i dag?’ Det var det sjukaste jag varit med om. De träffade rätt och vi träffade riktigt, riktigt fel. Alla deras mål kändes som klapp-klapp och vi var överallt och ingenstans. Det var en sådan dag när allt gick åt helvete, berättar Hjelm om kvällen när Modo skickade in nio mål på SSK.

3–9-förlusten i Fjällräven Center markerar kanske säsongens bottenpunkt.

SSK hade förlorat 12 av 16 matcher och var så långt lättare att göra mål på än något annat lag i ligan. Ett slutspel i mars framstod – milt uttryckt – som avlägset.

Även för spelarna.

– Mörka oktober. Den månaden var fin. Södertälje skulle bygga om och bygga nytt – och så får man den starten. Det var inget roligt, säger Bobbo Petersson.

– Efter Modo-matchen var det ångest, berättar Adam Wilsby. Verkligen en tung känsla. Att vi skulle försöka överleva. Undvika kval. Det var den tanken man hade. Det är spännande hur det kan vända snabbt.

Det är ju det.

Vi kände oss ostoppbara ett tag där, jag vet inte om vi hade tio raka segrar någon gång men det kändes så.

SSK stod för en av de mest spektakulära tabellklättringarna sedan hockeyallsvenskan fick 52 omgångar. Det räcker med att jämföra första och andra halvan av serien för att se kontrasterna.

Första 26 omgångarna: 29 poäng.

Sista 26 omgångarna: 52 poäng.

– Det är galet. Det kändes som om vi inte kunde förlora, säger Alexander Sahlin.

– Vi tog kliv för kliv. Vi kände oss ostoppbara ett tag där, jag vet inte om vi hade tio raka segrar någon gång men det kändes så, minns Anton Blomberg.

Som mest vann SSK fem matcher i följd. Men Blombergs minne är ursäktat. Med hösthärvan som fond framstod de 14 segrarna på 19 matcher efter nyår som en enda framgångsvåg.

Hur gick det till?

Många aspekter spelade in. Tränarskiftet gav laget ett enklare och tydligare ledarskap, som truppen svarade på. SSK tog in den mentale coachen Hans Jöhnk. Spelartruppen förändrades allteftersom under hösten och rollfördelningen satte sig i gruppen. Förstakedjan började ösa in poäng. Powerplayspelet gick från okej till högklassigt. Passningskvaliteten och farten i spelet höjdes.

Mentalt var ett derby mot AIK vändpunkten för många av spelarna. Matchen den 29 november stämplades med rätta som ett reellt ångestmöte. De klassiska klubbarna låg sist respektive näst sist i hockeyallsvenskan – och behövde en livboj.

Men 5–0-segern i Scaniarinken gjorde mer än höll SSK flytande.

– Vi spelade ut dem helt. Där före jul byggde vi ett självförtroende som vi kunde ta med oss in i vårsäsongen, säger Wilsby.

– Det kan ha varit där det tog fart. Det var lite kniven mot strupen där. Matchen handlade lite om vilken del av tabellen vi skulle tillhöra, säger Petersson.

Där började spelarna se resultat.

Men förändringarna som ledde dit hade laget och tränarstaben sjösatt tidigare, en tid efter att Ulf Lundberg fick lämna tränarposten.

Ispassen kortades ned. Intensiteten höjdes. Och ett nytt spelsystem infördes.

– Vändningen var just att vi ändrade försvarsspelet. Vi tajtade upp allting. Det blev tryggare i försvarsspelet ju längre säsongen gick. Det var något som vi tog tag i några matcher in med nya tränarna – och efter det har det varit fantastiskt stabilt försvarsspel, säger Alexander Sahlin och fortsätter:

– Alla hade bättre koll på vad de skulle göra i egen zon. I början kändes det som om ingen riktigt visste var man skulle vara eller vad man skulle göra. Det smittar ju av sig på de fyra andra också, så det blev väldigt osäkert.

Många spelare nämner systemskiftet i det defensiva spelet. Och resultaten är tydliga. Första 26 omgångarna släppte SSK in 84 mål. Under andra halvan endast 66 mål.

En skillnad på 0,7 mål per match.

När Falk och Bozic tog över huvudansvaret i oktober identifierade tränarna två behov: snabbare stopp för motståndarnas anfall och ett system med tydligare direktiv och färre bedömningar.

– Från att ha en ganska defensiv inriktning och inte så aggressivt i egen zon så har vi överbelastat. Hårt. Det kräver hög intensitet och skridskoåkning. Det tycker jag att spelarna har chippat in med så bra, säger Dennis Bozic.

Tidigare hade SSK pressat med back och center ute vid sargerna och lämnat den andre backen att täcka ytan framför mål. Men i två mot två-situationer blev SSK för ofta slagna in mot mål, vilket försatte backen i den ytan i ett svårt en mot två-läge.

– Det sätter sig någonstans i huvudet på backarna. Då kanske man känner att man ska vara lite försiktig. Kanske inte vågar gå ut med den pondus och den aggressiviteten som man behöver, för att det känns osäkert, säger Nichlas Falk.

Motmedlet blev full överbelastning.

– När vi lade till en spelare så finns det inte så många val för den första spelaren. Då måste han gå stenhårt. Och då måste tvåan gå stenhårt. Det blev tydligare på så sätt. Du behövde aldrig göra någon bedömning. Utan du skulle gå – så var det bara, förklarar tränaren.

– Vi drog ned bortre forwarden framför vårt eget mål. I den position där backen var tidigare, vilket gjorde att bortre back blev lite ledigare för motståndarna. Men de gånger som de fick upp det spelet dit så hinner man upp i skottlinjen.

Överbelastningsspelet ledde också till förändringar i uppspelen. Eftersom spelarna hamnade närmare varandra vid puckvinster etablerades nya spelvägar, som att vända via centern i eget slott oftare.

– I början av säsongen när vi vann puck fanns det ingen att spela. Och så spelade vi fast oss och fick trycket över oss igen. Nu har vi nummer ett, tagit oss ur det, och nummer två, kommit till fler kontrollerade ingångar med bra driv och verkligen fått attack direkt, säger Dennis Bozic.

Om vi hamnat på en femteplats hade det varit sinnessjukt. Hela den där upphämtningen. Det var makalöst.

Samtidigt var defensiven inte något som fungerade direkt. Långt ifrån.

Just när SSK hade börjat arbeta med den nya strukturen rasade den ihop två gånger med kort mellanrum. När SSK släppte in nio respektive sju mål mot Modo och BIK Karlskoga testades spelarnas tro på de nya direktiven.

Tvivel fladdrade förbi.

– Jag tror att den tanken flög igenom alla, säger backen Sebastian Walfridsson. Men vi mötte också två väldigt bra lag och vi var i en situation där det var mycket nytt. Jag fick känslan att vi litade mer på det vi gjorde när vi väl fick till det efter tränarbytet.

– Två eller tre veckor in i det fick vi ganska bra utslag och vann mycket puckar. Och tränade mycket på hur vi skulle ta oss ur egen zon, något som jag tycker blev väldigt mycket bättre. Vi hade ganska offensiva spelare, men alla spelare förstod vad som krävdes i spelet utan puck.

Allra tydligast upplevde kanske Fredrik Bergvik förändringen, efter att först ha varit utlånad i december och sedan fått vakta båsdörren hela januari.

Två månader som hade gjort SSK till ett nytt lag.

– Det var en sak att se det från sidan, men att få komma in – det var en enorm trygghet att spela med det försvarsspelet. Och hur vi krigade för varandra. Det var stor skillnad. Det var superviktigt (för säsongen). Det blev som dag och natt. Försvarsspelet kuggade i. Och då vinner man ju matcher, säger målvakten.

Från att ha varit tabelljumbo säkrade SSK – med bred marginal – slutspelsplatsen.

Och med andra resultat i sista omgången hade en femteplats gått att nå.

– Om vi hamnat på en femteplats hade det varit sinnessjukt. Hela den där upphämtningen. Det var makalöst, säger Andreas Hjelm.