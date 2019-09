Division ett allt närmare för Syrianska – fast i botten efter ny förlust: ”Trubbigt”

Chanserna blir allt färre.

Division ett 2020 kommer allt närmare för Syrianska.

På måndagen försvann ännu en möjlighet till poäng för Södertäljelaget, när hemmalaget Degerfors gjorde matchens båda mål på Stora Valla och vann med 2–0.

Och det var inte direkt så att Syrianska gav sig chansen i matchen. Visserligen var Syrianskas backlinje och defensiva mittfält försvagat efter utvisningarna på mittbacken Marko Mihajlovic och defensive mittfältaren Success Nwosu senast, men Farhad Ayaz gjorde 1–0 för Degerfors redan i tredje minuten. Syrianskaspelarna skrek på hands och Ayaz kunde enkelt rulla in bollen vid Dejan Garacas första stolpe.

Redan första kvarten hade Degerfors lägen för ett eller två mål till mot ett passivt Syrianskaförsvar. Garaca revanscherade sig efter 1–0-målet när han höll siffrorna nere.

Syrianska hade som bäst ströchanser efter misstag i hemmalaget eller sporadiska anfall. Att Mattias Genc och Patrick Dyrestam byttes in i andra halvlek förändrade inte den spelbilden. I stället fick Degerfors ett mål bortdömt för offside innan Christos Gravius utökade till 2–0 i den 75:e minuten. Syrianskamittfältaren Anders Bååth styrde oturligt bollen över sin egen målvakt.

Södertäljelaget är sist i superettan på 22 poäng, en poäng efter Öster och BP, men med betydligt sämre målskillnad. Kommande helg väntar topplaget Örgryte på Södertälje fotbollsarena.

Tre efterlysningar efter matchen

Desperation

Syrianska hade fem matcher på sig att rädda kontraktet. Nu är det bara fyra kvar. Det är en sliten klyscha, men någonstans finns där en sanning i den. Det är ju den här tiden på året när fotbollslag i botten av tabellen behöver ta ut sitt yttersta för att slita till sig poäng.

Syrianska ... hade inte den typen av desperation.

I stället var tempot lågt och intensiteten kvar i spelarbussen. Ska Syrianska vinna matcher här under hösten behöver åtminstone arbetsinsatsen matcha eller helst överträffa skickligare motståndarlag.

Aggressivitet

Hänger samman med den tidigare punkten. Försvarsspel går inte att spela utan aggressivitet. Mot Degerfors var Syrianska förvånansvärt passivt. Det är inte så konstigt att Dejan Garaca skällde på sitt försvar när han redan efter en kvart fått göra ett par kvalificerade räddningar.

För Degerfors var det en bekväm resa mot tre poäng. Syrianska kunde eller orkade aldrig komma in i press, inte ens när laget hamnade i underläge vreds reglagen på. Då är det bekvämt för motståndarna att ta emot, vända upp och rulla boll.

Matchvinnare

Syrianska behöver trepoängare. Minst en, förmodligen två eller tre. Men var är matchvinnaren i den här truppen? Tidigare säsonger har det funnits spelare som kunnat avgöra matcher. Som haft skärpa i boxen. Nu startar Elias Durmaz och Andrew Stadler på topp. Durmaz kan vara nog så kreativ, men har inte kylan i straffområdet. Stadler är den målfarligaste anfallaren i truppen. Fast då har han bara mäktat med fyra mål på 19 matcher. Trubbigt.

Tränaren Mladen Milinkovic ville ha in en anfallare under sommaren. Det blev ingen värvning. Nu bytte han istället in Patrick Dyrestam i anfallet i andra halvlek. Det säger en del om alternativen.

Matchens spelare

Ferhad Ayaz, Degerfors. Vänsteryttern gjorde mål, skapade chanser och hade bud på fler bollar i nät bakom Dejan Garaca. Med sin fart vållade han stora problem för Syrianskas högerkant. Noi Olafsson hade svårt som högerback den här kvällen.

Matchfakta: superettan

Degerfors–Syrianska 2–0 (1–0)

1–0 Ferhad Ayaz (3), 2–0 Christos Gravius (75).

Varningar, Degerfors: -. Syrianska: Dejan Garaca, Patrick Dyrestam.

Domare: Fredrik Hansson.

Så spelade Syrianska:

4–1–2–1–2: Dejan Garaca – Noi Olafsson, Abdel Diarra, Jonathan Gürsac, Emin Grozdanic – Anders Bååth – Dida Rashidi (Patrick Dyrestam, in 64), Beneyam Demte – Ammar Ahmed – Andrew Stadler, Eliaz Durmaz (Mattias Genc, in 48).