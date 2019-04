Dags för match - Södertälje möter Assyriska IF på hemmaplan på Södertälje Fotbollsarena i division 2 södra Svealand i fotboll. Båda lagen har haft en tuff start på säsongen. Södertälje är helt utan poäng och Assyriska IF har två poäng efter två spelade matcher. Den senaste matchen för Assyriska IF slutade oavgjort, 1–1, mot FC Stockholm Internazionale, Södertälje förlorade mot AFK Linköping (3–6).

Assyriska IF är nykomling i serien, och lagen möttes inte förra säsongen.