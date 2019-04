I halvtid ledde Assyriska matchen på bortaplan i division 2 södra Svealand i fotboll mot Arameisk-Syrianska IF med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Arameisk-Syrianska IF in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.

Hemmalagets mål gjordes av George Korkis, medan bortalagets mål noterades på Izuchukwu Emeh.

I nästa match möter Assyriska Huddinge hemma på söndag 21 april 16.00.