Stor besvikelse i Telge – tvingas lämna division 1: "Man pendlar mellan att vara förbannad, irriterad och ledsen"

Förhoppningen inför säsongen var att slåss i den övre halvan av tabellen och att ta sig till ett kval – men så blev det inte.

I söndags tog Telge SIBK:s resa i division 1 slut.

– Det är rejält tungt i dag. Det som hela havet stormar – man pendlar mellan att vara förbannad, irriterad och ledsen. Det är som att ha en tagg i sig som man bara vill dra ut. Det blev ett riktigt tråkigt avslut, säger Telge-tränaren Nicklas Jonsson när LT-Sporten når honom.

Laget var tvingade att vinna grundseriens sista match för att ta sig över strecket.

Men matchen mot Värmdö slutade, likt många andra matcher den är säsongen, med en uddamålsförlust.

– Det vi har haft bekymmer med under säsongen är att vi får inte in de enkla målen. Uddamålsförlusterna tär på självförtroende och gruppen. Stämningen har dock varit otroligt bra. Det är få lag som jag har trivts så bra i, killarna ska ha all eloge för hur de har kört på och tränat.

Sett till lagets statistik har Telge inte släppt in särskilt många mål. Totalt sett har de släppt in hundra mål, vilket är tredje minst i hela ligan.

Däremot har laget varit näst sämst på att göra mål i hela ligan.

– Till och från har vi slitit med målskyttet. Många av lagen, i serien, har en femma som är väldigt tongivande och som de spelare väldigt mycket på. Jag har försökt bygga ett lag med tre femmor som pumpar på. Efter jul började vi spela på två femmor och började få en annan utveckling. Det är lätt att vara efterklok, men man vill ju gärna inkludera istället för exkludera.

– Det såg väldigt bra ut i slutet av fjolåret och i försäsongen. Vi gav varandra bra förutsättningar. Vi hade målet att kvala och kanske satte vi en orimlig press på varandra som gjorde att vi förlorade matcher.

I december förlorade Telge mot Jönköping, med 4-6, efter en blek insats. En match som Telge-tränaren delvis menar var avgörande för klubbens öde.

– Det var inte i söndags som vi åkte ur. Vi har satt oss i den här situationen tidigare. Min känsla är att vi förlorade borta mot Jönköping. Vi gör en direkt svag match och vi hade väl två matcher där vi inte nådde någon nivå alls.

– Det är sådana matcher som gör att vi åker ur serien. Tittar man krasst på det så hade vi ju haft tre poäng till om vi hade gjort bättre insatser då, så den matchen, möt Jönköping, dödade oss.

Nästa säsong kommer därmed att spenderas i division 2.

– Det är jäkligt surt ur ett egoistiskt perspektiv – man vill så mycket mer. Men sett till föreningen så är det här inte döden för innebandyn i Södertälje. Istället kan det bli en nystart. Telge är en väldigt bra organisation. Skulle jag vara Telge skulle jag jobba långsiktigt för att bygga en stadigare organisation för en elitverksamhet och satsa på hemvävt.

– Så det behöver inte vara till ondo. Telge har alla möjligheter i världen att ta sig tillbaka till division 1 och då vara i andra delen av serien och nosa uppåt.

Hur ser framtiden ut för dig?

– Jag har sagt till alla berörda parter att jag kommer att köra färdigt säsongen, därefter får jag se hur Telge ställer sig till saker och ting, säger Jonsson.