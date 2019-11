Dissar Black Friday – därför stänger han webb-butiken under köpdagen

När andra webbshoppar storsatsat med priskampanjer för att locka till näthandel har alltså Robyggebutiken i Ytterjärna gjort tvärtom. Butiken har funnits sedan 1972, och under hösten i år tog man klivet ut på nätet.

Men den som som surfar in på hemsidan under fredagen möts av beskedet att butiken är stängd just på grund av Black Friday.

"Vi vägrar Black Friday. Vår övertygelse är att all handel ska ske utifrån ett reellt behov och i balans skapa nytta både för producent och konsument", skriver de på sin facebooksida.

– Det är det det handlar om. Vi tycker att handel vara en balans mellan producenter, butiker, distributörer och konsumenter. Att plötsligt maxa en dag så här är inte hållbart, det blir bara mycket mer arbete i alla led för att kunna serva en dag, sen sjunker försäljningen före och efter, säger Dag Klingborg, som är butikschef.

Han menar också att Black Friday leder till onödiga köp, i en tid när vi borde konsumera mindre.

– Det skapar en konstruerad efterfrågan en viss dag och uppmanar oss att konsumera mer än behöver. Det är inte sunt i den tid vi lever när vi måste tänka på jordens ändliga resurser och försöka börja konsumera mer cirkulärt, säger han.

Han tror inte att butiken förlorar på stängningen.

– Vi kanske tappar en del försäljning den dagen men eftersom vi jobbar mer långsiktigt tror jag inte vi kommer missa något. Vi vänder oss till kunder som vi tror uppskattar att vi är medvetna ur ett ekologiskt perspektiv. De som behöver handlar på riktigt är välkomna till vår butik i Järna.