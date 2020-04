”Det känns jobbigt och jag har nära till gråt” – kyrkor håller gudstjänst utan besökare i påsk

Ralph Sjöholm är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Södertälje.

– I Strängnäs stift kör vi på, men ställer om och anpassar oss så mycket det det går. Vi kommer exempelvis inte att ha någon påsknattsmässa i Sankta Ragnhilds kyrka i år. Det är årets största kyrkliga gudstjänst, men vi kan inte garantera besöksantalet, säger han och nämner fler förändringar.

– Långfredagens gudstjänst i Hagaberg kommer vi att hålla utomhus och familjegudstjänsten med nattvard i Hagaberg på Påskdagen blir en familjegudstjänst utan nattvard.

De katolska kyrkorna lyder under gemensamma beslut. Där gäller att alla offentliga gudstjänster är inställda tills vidare men att kyrkorna är öppna för bön och enskild andakt. Biskop Anders Arborelius kommer att fira påskens mässor i domkyrkan men utan församlingen. Däremot livestreamas mässorna och sänds via Youtube. Andra mässor från några av stiftets kyrkor sänds via Facebook, bland annat från S:t Ansgars katolska församling i Södertälje och från Jungfru Maria kyrka i Södertälje.

– Det känns jobbigt och jag har nära till gråt när jag kommer in i kyrkan och den är tom, säger Simon-Petrus Seeman, kyrkoherde i S:t Ansgars församling.

– Samtidigt är det här en tid då människor får tid att fundera mer och på ett djupare andligt plan över de här dagarna som vi firar. Det är något positivt, säger han.

Jenny Arnelöf är pastor i Södertälje baptistförsamling och även ordförande i Södertälje kristna samarbetsråd. Hon berättar att de flesta frikyrkor sedan flera veckor tillbaka har ställt in sina gudstjänster.

– De har gått över till att i stället sända dem via sociala medier och så blir det även i påsk. Däremot så kommer Baptistförsamlingen, Svenska kyrkan och Missionsförsamlingen att hålla vår traditionsenliga påskvandring Annandag påsk. Då vandrar vi från Baptistkyrkan till Tveta kyrka och alla är välkomna, säger hon.

Nästa vecka infaller den syrisk-ortodoxa påsken, alltså en vecka senare än den katolska.