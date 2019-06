Vi vill ha ännu fler flygande gäster

Svar till Sonja Perssons insändare (LT, 18 juni). Kul att du uppskattar arbetet med att förbättra miljön för våra pollinerande insekter! Detta är något som vi har arbetat mer fokuserat med, särskilt de senaste tre åren.

Fördelarna med ängsytor i stadsmiljö är flera. Ju fler arter vi får in i gräsmattan, desto mer biologisk mångfald kan vi ha i våra städer. Om vi dessutom får in blomster skapar vi bättre förutsättningar för pollinerare, vilket gynnar matproduktionen. Hittills har samhällsbyggnadskontoret gjort om två, tre ytor per år till ängsytor, till största del i vägrefuger, rondeller och andra outnyttjade gräsytor.

Förutom ängsytor har vi använt oss av ettåriga blomsterfrön som lätt blommar upp första året för att markera entréerna till Södertälje. Dessa finns i rondeller i Weda, Bergaholm, vid Scania i syd och Strängnäsvägen.

De platser vi gjort till ängsyta är Badparken, stadshuskullen och i Saltskog, där vi har planterat 11 000 små örter på en bullervall. Dessutom försöker vi plantera in kryddväxter i rabatter, något som humlorna gillar extra mycket.

Vi arbetar också med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen för att låta mat till pollinatörer växa fram.

Utanför stadshuset sitter också ett insektshotell uppe för våra flygande gäster och i stinsträdgården i Järna är ett insektshotell på väg. Vi arbetar också med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen för att låta mat till pollinatörer växa fram. Bakom stadshuset bor dessutom 10 000 nya stadshusmedarbetare i en bikupa.

Parallellt med detta håller vi på och tar fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden. När pollineringsplanen är färdig kan vi se vilka stråk vi ska satsa på så att insekterna kan flyga mellan och skapa ”bi-motorvägar”.

Alla åtgärder som vi gör nu är stärkande för pollinatörerna, men planen kommer hjälpa oss att arbeta mer fokuserat.

Lova Mattsson Kjellqvist

landskapsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun