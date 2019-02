Vad har Tomas Karlsson emot Grafikens hus?

Jag undrar vad det är för horn i sidan som Tomas Karlsson har till Grafikens Hus? Som varandes från Södertälje och smärtsamt medveten om den förvrängda bild som finns av min kära stad, frågar jag mig hur det kan vara negativt att en nationellt och internationellt erkänd konstverksamhet väljer just den här platsen för nyetablering?

Anmäl text- och faktafel

När Grafikens Hus fick frågan om att etablera sig i Södertälje kommun, blev ingen gladare än jag. Kulturen är en grundpelare i vårt samhälle och en verksamhet som bidrar till Södertäljes ambition att vara en kunskapsstad i framkant gör bara gott.

Som styrelseledamot ser jag den skillnad Grafikens Hus gör genom att arbeta med konstpedagogiska projekt riktade till barn och unga i Södertäljes skolor. Verksamheten samverkar med många aktörer i regionen för att nå ut till fler och kopplar samman lokala konstnärer med internationella. Genom konsten som Grafikens Hus producerar i det offentliga rummet får fler ta del av sådant som de annars inte skulle ha mött.

Grafikens Hus är mycket förtjusta i Konstfönstret. Att kunna erbjuda Södertäljebor och inresta besökare konst dygnet runt går helt i linje med ambitionen att sänka trösklarna och göra konst tillgänglig. Jag kan bara önska att den nya fastighetsägaren skulle ha sett samma värde. Nu kommer besökarna i stället möta konsten på andra platser i staden.

Läs Tomas Karlsson: Såväl verksamhet som ärlighet behövs inom kulturen

Från min tidigare roll som vd för teatern Unga Klara vet jag att konst och kultur spelar roll och gör skillnad för barn och unga. Alldeles särskilt en verksamhet som söker sig till de barn och unga som självmant inte kommer till konsten eller har föräldrar som ser till att de gör det. Sådana verksamheter behövs och kräver också offentlig finansiering för att vara tillgängliga för alla.

Det är det här samhället vi har valt att ha, där det offentliga finansierar konst och kultur så att alla medborgare ska kunna ta del av dem.

Tomas Karlsson väljer att populistiskt benämna det som att kommunen ”pumpar in miljonbelopp” till Grafikens Hus. Jag skulle kunna räkna upp otal kulturverksamheter som det ”pumpas in miljonbelopp” till, utan att Karlsson har reagerat på det. Det är det här samhället vi har valt att ha, där det offentliga finansierar konst och kultur så att alla medborgare ska kunna ta del av dem. Så frågan kvarstår: Vad har du emot just Grafikens Hus, Tomas? Och vad har du emot att olika offentliga aktörer samverkar för att verksamheten ska kunna etablera sig ännu mer i Södertälje, med egna lokaler?

Ett konstmuseum som Grafikens hus är unikt i Sverige. För två år sedan blev Grafikens Hus inskrivna i Kulturdepartementets regleringsbrev till Kulturrådet, vilket visar att verksamheten är en nationell angelägenhet.

Nu har region Stockholm också insett att det är en regional angelägenhet och höjer anslaget, vilket är välkommet. Att Grafikens hus har arbetat hårt för att kunna förverkliga vår vision i Gjuteriet, en mycket nedgången fastighet som kräver stora investeringar från alla parter (inte minst oss) är ingen nyhet. Att Södertäljes kultur- och fritidsnämnd har röstat fram ett femårsavtal med Grafikens Hus, på helt demokratiska grunder, gläder mig oerhört.

För allt detta väljer Tomas Karlsson att avfärda kompetenta tjänstemän och politiker som nyttiga idioter. Vems ärenden är det du springer?

Nisha Besara

styrelseledamot i Grafikens Hus

OBS! TEXTEN KOMMENTERAS PÅ LEDARPLATS.