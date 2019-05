Moderatledaren Ulf Kristersson har i hög grad tagit ett rejält grepp om dagens integrationspolitik. Han har uppriktigt sagt sin mening. Tror jag. Vi får väl se om detta är seriöst på riktigt.

Man kan dock förstås undra över varför han aldrig sagt så tidigare. Först nu öppnar han upp och han låter snarlik Sverigedemokraterna. I princip säger han detsamma som SD, fast det är ju å andra inte helt omöjligt numera. Om integrationen utspelas följande utbyte i en Dagens Nyheter-intervju. Är du självkritisk. ”Ja, verkligen. Vi har aldrig haft en genomtänkt tanke … det har varit misslyckande på misslyckande ... det som vi har gjort i Sverige de senaste 20 åren fungerar inte.”

Ulf Kristersson har varit politiker under dessa 20 år och har inte sagt något över huvud taget som är i paritet med ovanstående citat. Så dags nu kan tyckas. Bilden är dock inte så enahanda svartvit som många utgår ifrån. Som Kristersson. Vi har i vårt land haft invandring sedan slutet på andra världskriget. Och det har förvisso gått någorlunda bra överlag. Trots alla så kallade livsfarliga finnar med knivar, alla falska flottiga spanjorer och alla heltokiga greker och så vidare Utan invandringen hade framgångarna som blev till under rekordåren aldrig varit möjliga. Som gav oss all denna välfärd, detta är dock numer historia.

De män som tagit sig hit från Afghanistan exempelvis jobbar jämbördigt med vanliga svenska män. Alltså före dagens ensamkommande ungdomar. Och vi har invandare på alla poster runt om i Sverige. Och det har gått bra. I World Values Survey har de nu dykt på djupet gällande integrationen. Inte en dag förtidigt.

Sverige är extremlandet annorlunda i en internationell jämförelse, lägg det på minnet. Av de som kommit hit har den absoluta majoriteten mer eller mindre anpassat sig hyggligt till det nya landet. Vilket förvisso är något som borde vara väl så naturligt.

”Känner du dig hemma i Sverige”, svarar 57 procent ”ja, mycket” på medan 32 procent svarar ”ja, lite”. Det vill säga 89 procent. En aktuell nyhet som det är helt och hållet tyst om i SD:s närstående sociala medier. Och inte undra på det, här kommer någon och påstår utifrån 6 000 röster att integrationen ändock fungerat acceptabelt.

SD har heller ingen politik riktad mot de som bott här i generationer förutom att de inte är svenskar.

Styrkan i SD:s sociala medier är att de oförtrutet nagelfar allt som går snett men de gör det ohyggligt enögt och befäster fördomar dagligen. Att World Values Survey visar på fakta som inte duger, ja då råder som vanligt cynisk tystnad. SD har heller ingen politik riktad mot de som bott här i generationer förutom att de inte är svenskar. Vad betyder det? Vad göra? I SD:s politik är det tomt på hyllorna. Många ord ändrar inte på intrycket av tomt hatiskt prat.

Sex procent av de som flyttat hit känner sig inte hemma här. Trångboddhet, hög kriminalitet, låg tilltro, dystra utanförskapsområden. Kort stubin, självvalt utanförskap och med skruvade extrema manliga normer går det förstås åt skogen.

Sex procent är detsamma som stora problem.

Men de flesta känner sig hemma i vårt land.

Anders Hammarlind