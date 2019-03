Starbrinks cyniska vårdpolitik kostar liv

Liberalernas Anna Starbrink har som regionråd det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Det konstiga är bara att hon aldrig tar detta ansvar.

Starbrink solar sig gärna i glansen på fashionabla invigningsceremonier och undertecknar med förtjusning storslagna avsiktsförklaringar om framtidens hälso- och sjukvård. Men när det kommer till verkligheten för alla skattebetalare som har behov av denna vård har hon en lika osviklig förmåga att gömma sig – att låta andra ta smällarna.

Starbrinks osakliga text i lördagens LT bär därvidlag syn för sägen. Återigen gömmer sig Starbrink bakom andra. Och för att lyckas med det måste hon dessutom grovt feltolka den expertis hon hukar bakom. Starbrink vet att rapport efter rapport betonar att Vidar Rehabs verksamhet genomsyrats av och byggt på vetenskap och beprövad erfarenhet samt uppvisat god evidens.

Hon väljer medvetet att försöka vilseleda allmänheten med en annan egenfabricerad beskrivning av sakernas tillstånd. Det är i sanning ömkligt. Egentligen skulle diskussionen om vårdens behov må bäst av att hon lämnades utanför – tyvärr låter det sig inte göras, eftersom hon ställer till med så mycket skada.

Att världens dyraste sjukhus numera som standard befinner sig i stabsläge är tragiskt – vi vet att folk avlider i vårdköerna till prestigeprojektet Nya Karolinska sjukhuset. Det har skett under den tid när Starbrink haft vakten: ”Not on my watch”, är inte Starbrinks slogan precis – snarare ”don´t watch me”.

Det här är politik av det mest cyniska slag som syftar till att förflytta resurser från de svaga delarna av regionen till de starka.

Tittar vi på resultatet av de senaste fyra årens liberalpartistiska landstingspolitik är hennes önskan att gömma sig förståelig.

Låt mig exemplifiera:

När den borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 beslutade att halvera de öppna specialistmottagningarna inom hjärt- och kärlvården försvann med ett pennstreck den mottagning i Södertälje som har tagit emot 10 000 besök per år. I stället flyttas hjärtspecialistenheten till Danderyd. Den kommun i Sverige med bäst hjärthälsa.

När den offentligdrivna folktandvården i Tensta förklarade att området har tio gånger högre andel tandskador än på Södermalm och att mer resurser krävdes var det borgerliga svaret att kliniken kunde privatiseras. Att den fria marknaden inte var svaret på Järvabornas tandproblem är smärtsamt tydligt. Trots tusentals namnunderskrifter till Folktandvården i Tenstas försvar är mottagningen i dag nedlagd.

När Starbrink ville spara in 22 miljoner kronor på det förebyggande hälsovårdsarbetet var det mottagningarna i Handen, Järva och Södertälje som fick läggas ned. Tre hälsomottagningar i utsatta områden med sämre generell allmänhälsa och lägre medellivslängd än på andra håll inom det gamla landstingsområdet. Beslutet kommenterades av Anna Starbrinks presschef: ”Vi tror inte att det blir problem för patienterna om några vårdcentraler försvinner”.

I det sista exemplet mötte Starbrinks cyniska politik motstånd från oväntat håll. Borgerlig majoritet till trots lyckades inte Starbrink få hälso- och sjukvårdsnämnden på sin sida för att spara in på förebyggande hälsovård i Stockholms utsatta områden. Borgerliga kolleger till Starbrink röstade emot henne. Den helt jämna omröstningen fick avgöras av ordförandens utslagsröst. Ordförande är Anna Starbrink, Liberalerna.

Det här är inte framtidens hälso- och sjukvård. Det här är politik av det mest cyniska slag som syftar till att förflytta resurser från de svaga delarna av regionen till de starka. En politik som systematiskt försämrat, försvagat och förnekat invånarna en god och likvärdig hälso- och sjukvård.

Det här är inte värdigt en region där huvudstaden ingår. Det är inte värdigt någon region.

Det här är en patientfientlig politik.

Det här är hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrinks politik.

Att hon nu ånyo också slår mot en verksamhet hon redan strypt alla resurser till och därmed – till tusentals nöjda patienters sorg – lyckats få nedlagd, Vidar Rehab, visar bara vilken människa hon är.

Jag ser fram emot den dag Liberalerna i Region Stockholm skaffar en företrädare i dessa angelägna frågor, som står upp för valfrihet på riktigt.

Anders Kumlander