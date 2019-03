Säkra tillväxtmotorn Stockholm även för framtiden

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för svensk ekonomi. Det är en dynamisk region med både nya start up-bolag och traditionella svenska exportindustrier.

Anmäl text- och faktafel

Den 4 mars besökte vi två av dessa viktiga exportföretag: Scania och Astra Zeneca. Två företag som tillsammans står för över 22 000 arbetstillfällen i Södertälje, som genomför miljardinvesteringar för att kunna fortsätta levererar en stor del av svenska exportintäkter.

En förutsättning för att dessa företag ska kunna fortsätta utvecklas och växa är en infrastruktur som är både robust och hållbar. Ytterligare en viktig faktor är samhällets omfamning och ansvar för kompetensförsörjningen.

När det gäller infrastrukturen handlar det om att bygga upp förmågor, upprätta planer och investera i en robust och säker infrastruktur. Stockholms län är Sveriges ekonomiska och administrativa hjärta vilket gör det till en region av särskild vikt. Som riksdagsledamöter behöver vi ta ansvar för att säkerställa att statens planering och investeringsbeslut undanröjer de sårbarheter som kan identifieras i vårt närområde.

Ett konkret exempel är Södertälje som både har ett strategiskt läge med viktig infrastruktur samt stor och samhällsviktig tillverkningsindustri. Sårbarheten i transportsystemet över Södertälje kanal illustrerades tydligt midsommarafton 2016.

Tidig morgon kraschade en långtradare in i räcket vid motorvägsbron i Södertälje. Ena halvan av bron stängdes av och Trafikverket ledde av trafiken från E4/E20 rakt in i Södertäljes stadskärna. En hel sommar var det trafikkaos i Södertälje. Människor hade svårt att ta sig till arbetet och kom för sent till hämtning på förskolan för en sträcka som i vanliga fall tog tio minuter att köra kunde ta två timmar.

Företag i Södertälje förlorade miljontals kronor. Sveriges trafikpulsåder, E4, skadades allvarligt. Det var inte första gången heller. 1990 var också allt avstängt. I ett robust och starkt samhälle ska det inte vara så. En singelolycka med en lastbil får inte ge så oerhörda konsekvenser. Man måste kunna lita på att samhället fungerar.

Därför anser vi att förutsättningarna för en helt ny trafiklösning för fordonstrafiken över Saltsjö–Mälarsnittet genom Södertälje utredas. Vi finner det angeläget att snarast möjligt planera och bygga en ny passage, över eller under, Södertälje kanal.

Det handlar både om att säkra en god kapacitet för trafikförsörjningen till och från de stora industrier som finns i Södertälje, men också om att säkra en god kapacitet för all annan trafik som ska passera Södertälje.

Det krävs nya samarbeten på flera nivåer för att vända industrijobbens attraktivitet.

Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Sverige, men också för svensk exportindustri. Genom att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin finnas kvar och utvecklas i framtiden. Sveriges konkurrenskraft ligger inte i låga löner utan i hög kompetens och hållbar produktion.

I Sverige har ansökningarna till gymnasiernas verkstadstekniska utbildningar minskat år efter år trots att behoven är stora av den sortens kompetens. Det krävs nya samarbeten på flera nivåer för att vända industrijobbens attraktivitet.

Rätt utbildade ingenjörer kommer att vara viktiga för industrins framtid. Det är därför regeringsbesluten som möjliggjorde KTH:s satsning i Södertälje och utvecklingen av Södertälje Science Park känns så angeläget. Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är därför en viktig uppgift där vi behöver samarbeta mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

För att upprätthålla kompetensen och hela tiden utvecklas behövs samhällets omfamning av industrierna. Rätt utbildade ingenjörer kommer att vara viktiga för industrins framtid. Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är därför en viktig uppgift där vi behöver samarbeta mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

Anna Vikström (S)

riksdagsledamot, Sollentuna

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

riksdagsledamot, Upplands Väsby

Helene Hellmark Knutsson (S)

riksdagsledamot, Järfälla

Ingela Nylund Watz (S)

riksdagsledamot, Södertälje

Kadir Kasirga (S)

riksdagsledamot, Stockholm

Leif Nysmed (S)

riksdagsledamot (S), Huddinge

Markus Selin (S)

riksdagsledamot, Täby

Mathias Tegnér (S)

riksdagsledamot, Tyresö

Serkan Köse (S)

riksdagsledamot, Botkyrka