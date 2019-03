Ingen särbehandling av antroposofi

Det är ironiskt och tragiskt att bli beskylld för att ”tro” av någon som bygger sin världsbild på blind övertygelse hellre än fakta.

Ursula Flatters hänvisar till att antroposofiska behandlingar är ”välbeprövade och [att] internationella studier visar att de är säkra.” Visst har de använts sedan tidigt 1900-tal och kanske därför kan sägas vara ”välbeprövade”, och visst är de förmodligen någorlunda säkra (beroende på vilken behandling vi talar om).

Kruxet är att varken det första eller det andra visar att de faktiskt fungerar.

För det första (och Flatters vet detta mycket väl): för att visa att en behandling fungerar måste man använda sig av samma standard som krävs av alla andra behandlingar: Dubbelblindade och randomiserade studier. Anledningen till att det är så viktigt är att vi vet hur oerhört lätt det är att tro att något fungerar bara för att ”det verkar så”. Den teoretiske fysikern Richard Feynman sa det bäst: ”The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool” (fritt översatt: Den första principen är att du inte ska lura dig själv – och du är den lättaste att lura).

Exempel: det var i århundraden vedertaget att åderlåtning var effektivt – kanske för att om du tappar en patient på blod så lugnar hen ner sig och blir mer medgörlig. Den personliga upplevelsen hos den tidens doktorer var alltså att det ”verkade fungera”. Inte förrän man fick bättre kännedom om kroppens funktioner och statistiskt började mäta överlevnad så insåg man hur fel det var.

Att behandlingar är säkra är naturligtvis oerhört viktigt. Men det säger ingenting om hur verksamma de är

Flatters andra argument är att antroposofiska behandlingar är ”säkra” – och att behandlingar är säkra är naturligtvis oerhört viktigt. Men det säger ingenting om hur verksamma de är, eftersom det också stämmer in på behandlingar som inte har någon verkan alls.

Så, vi insisterar. På grund av vad som sagts ovan finns det bara ett sätt att vinna förtroende för behandlingar, antroposofiska eller andra – visa att de fungerar i objektiva, dubbelblindade randomiserade studier. Precis så som man kräver av alla andra.

Då kan dessa bli upptagna i listan av godkända behandlingar och tillgängliga för alla, överallt. Det skulle alla vinna på och Vetenskap och Folkbildning, VoF, kommer i så fall inte att ha någonting att invända, även om de skulle ha sin grund i antroposofi.

För vår position är inte bunden till någon ”tro”.

Pontus Böckman

ordförande, Vetenskap och Folkbildning