EU behöver samla sig om Kina

Det går snabbt nu. Vi har under hela efterkrigstiden tagit rygg på USA för att försvara den regelbaserade världsordning som utvecklats. Det är många multilaterala strukturer som vi format och byggt tillsammans för att bygga vårt välstånd.

Det handlar om mänskliga rättigheter, om internationella avtal, fungerande och oberoende rättssystem, fria marknaders spelregler, finansiella system med mera. Nu utmanas dessa på olika sätt. Dels på grund av att USA under president Donald Trump signalerat ointresse för de system som vi gemensamt format, dels av att Kinas nya utrikespolitiska linje signalerar vilja att fylla det globala vakuum som Trump skapat och att alltför många EU-länder tror sig vinna på att spela solo för kortsiktig vinning.

Det är tydligt att det sker en utveckling där frågan blir hur morgondagens världsordning ska formas.

Den 9 april håller EU och Kina toppmöte. Det sker med en ny insikt om att vi står inför stora utmaningar. Vi har imponerats av Kinas öppnande mot omvärlden och väntat på att den ökande handeln och integrationen ska öppna för en förändring mot mer likvärdiga villkor mellan Kina och världen.

Men i stället ser vi tydligt hur Kina under Xi Jinping valt att stärka Kommunistpartiets grepp om den statsstyrda ekonomin och samhällssystem samt med sin modell utmanar och vill forma ett alternativt globalt system.

Det är tveklöst så att Kina gått från slutenhet till en mer öppen ekonomi, som dragit nytta av att välkomnas in i de multilaterala systemen som WTO. Kina har haft en exportdriven tillväxt, med stora handelsöverskott som investerats i projekt i andra länder. De erfarenheterna har givit Kina lärdomar som de nu vill ta vidare och bygga sin stormaktsposition. Utvecklingen har skett till ett högt pris för miljön, för många människor i Kina samtidigt lyft 700 miljoner ur fattigdom.

Nästa år finns uppgifter om att 600 miljoner övervakningskameror ska ha installerats.

Jag kommer nyss hem från ett besök i Peking. En stad som förändrats snabbt, i ett land som söker full kontroll. Nästa år finns uppgifter om att 600 miljoner övervakningskameror ska ha installerats. Ett land med full koll på allt om dig, som ska skapa ett polismoln där alla uppgifter finns. Som kan följa dig överallt.

Nu pågår försök i fyra regioner med ett socialt rankningssystem, där du får eller tappar poäng utifrån hur du uppför dig i exempelvis trafiken, på restaurangen eller i samhället. Det kan påverka om du får köpa tågbiljetter, få tillgång till bostad och så vidare.

En ny säkerhetslagstiftning anger att alla kineser måste stötta säkerhetstjänsten. I all verksamhet finns en Kommunistparticell som alltid kan gripa in och justera beslut. För all statlig verksamhet inklusive rättsväsendet finns en kommission där partiet kan disciplinera alla aktörer. Denna skapar en utomrättslig struktur som har till uppgift att skydda partiet mot alla hot. Denna struktur är nu inskriven i konstitutionen.

Kina under Xi Jinping motsätter sig tydligt maktdelning, ogillar decentralisering då det hotar den politiska stabiliteten. Det gör att det inte finns några gränser mellan civil, militär eller privat verksamhet, allt ska ses integrerat.

Det är med den grunden Kina nu under Xi Jinping vill ta steget globalt, bli den stormakt som sätter dagordningen.

Kina vill bygga upp sina strukturer genom strategiska investeringar oavsett land, vatten eller rymdlösningar, med bilaterala lösningar knyta länder till ett tydligt beroende av Kinas vägval. De vill bygga ett multilateralt system med Kina i mitten, med Kinas karakteristika och med kinesiskt tolkningsföreträde.

Det gör att EU står inför viktiga vägval. Klarar vi av att hålla ihop och kräva transparens, öppenhet och likvärdiga villkor? Klarar vi av att hävda våra liberala system och bygga globala allianser eller kommer de krafter som vill underminera dem göra sig till Kommunistpartiets vasaller?

Förmågan och viljan att stå upp för frihet, rättssäkerhet, transparens och likvärdiga villkor kommer att få stor betydelse för oss alla. EU kan och måste göra skillnad globalt. Även om detta handlar kommande val till Europaparlamentet.

Kerstin Lundgren (C)

riksdagsledamot