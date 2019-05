Barnskydd är minst lika viktigt som djurskydd

I dag har vi omfattande regler för djurhållning där den som vill bedriva verksamhet måste söka tillstånd och där löpande tillsyn sker. Likadant är det inom livsmedelsområdet – avser du att sälja livsmedel eller starta en restaurang så krävs tillstånd. Därefter sker löpande inspektioner för att säkerställa att ingen blir matförgiftad.

Anmäl text- och faktafel

Vi Liberaler anser att det är självklart att motsvarande preventiva arbete behöver ske även när det gäller verksamheter som riktar sig till barn och ungdom under 18 år och som inte omfattas av nuvarande lagstiftning – som skolan, fritidshem, förskolan och HVB-hem gör.

Föräldrar ska kunna känna sig trygga när de skickar sitt barn till lägerverksamhet, ridskola, simskola eller liknande. Det ska inte vara upp till den enskilda verksamheten/organisationen att välja om och hur man vill arbeta med brottsprevention.

Södertälje kommun måste säkerställa att inga barn och ungdomar under 18 år blir utsatta för olika former av trakasserier

Vi har alla kunnat läsa i media om ett antal fall där ungdomar blivit utsatta för olämpliga och till och med olagliga beteenden av tränare och ledare. Detta är oacceptabelt.

Södertälje kommun måste säkerställa att inga barn och ungdomar under 18 år blir utsatta för olika former av trakasserier och andra former av olämpliga/olagliga beteenden inom de verksamheter som bedrivs av kommunen självt, på kommunens anläggningar eller i föreningar och organisationer som på olika sätt stöds av kommunen.

Kommunen måste också skapa ett ”whistleblower-system” där barn och ungdom har möjlighet att anonymt anmäla olämpliga och olagliga beteenden. Det krävs en beredskap med personer som har kompetens inom området för att kunna ta emot de fall av felaktiga beteenden som anmäls. Kommunen måste också ha en handlingsplan för att kunna agera när misstankar om felaktiga beteenden föreligger.

Ann Westerberg (L)

fullmäktigeledamot