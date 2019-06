Att Glasbergaborna skolkade i EU-valet är ett undantag

Jag håller med Kerstin Ekberg (LT, 21 juni) om att det är märkligt att så få Glasbergabor röstade i Europaparlamentsvalet. Men mot bakgrund av hur de röstade i september förra året är det tydligt att det ovanligt låga valdeltagandet är snarare ett undantag än en regel. Oavsett är det en viktig debatt om demokratin som jag välkomnar.

Anmäl text- och faktafel

Glasberga är en ny och spännande stadsdel. Det som bestod av en brokig blandning av hus för tio år sedan har nu utvecklats till en charmig villastad med närhet till naturen, stadskärnan och E4:an. Invånarna är hårt arbetande människor som bidrar till att utveckla vår kommun. Här återfinns såväl gamla Södertäljebor som nya svenskar.

När det gäller Glasbergabornas valdeltagande har debattören fokuserat på det senaste valet. Men om man vill bilda sig en mer rättvisande uppfattning av hur de röstar bör man inkludera valdeltagandet i alla val sedan Glasberga blev ett eget valdistrikt förra året. I riksdags-, landstings- och kommunvalen röstade Glasbergaborna i ungefär lika hög utsträckning som genomsnittsinvånaren i vår stad. I landstings- och kommunvalen var valdeltagandet till och med högre, om än marginellt.

I EU-valet däremot hamnade valdeltagandet under 20 procent, vilket var långt under genomsnittet. Även jag förväntade mig ett högre deltagande. Jag har inte gjort någon djupare analys, men tydligt är att Glasbergabornas intresse för just EU-valet har varit ovanligt svalt.

Det fanns för få profilerade EU-kandidater som engagerade Glasbergaborna.

Om jag ska tillåta mig att reflektera vidare finns det en faktor som jag vill lyfta fram, nämligen andelen som personröstar. I Glasberga valde två av tre väljare att kryssa en kandidat i EU-valet, vilket är en väldigt hög andel även med Södertäljemått mätt. En av de slutsatser som jag landar i är att det fanns för få profilerade EU-kandidater som engagerade Glasbergaborna.

Jag noterar också att valdeltagandet i Glasberga var lägre än i jämförbara valdistrikt, som Geneta södra och Lina östra, och att valdeltagandet sjönk i Södertälje samtidigt som det ökade i landet.

Vi behöver onekligen vända den här trenden. Alla röstberättigade måste ta sitt ansvar, då vår röst är det viktigaste verktyg vi har för att upprätthålla demokratin. Men det faller ett stort ansvar även på kommunen och partierna att öka intresset för EU-frågorna.

Jag ser fram emot att få ta del av andras utvärderingar och slutsatser av EU-valet. Det behövs för att tillsammans värna och stärka demokratin.

Ninos Maraha

Södertäljebo och liberal regionpolitiker