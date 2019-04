Ansvar och löften kvarstår

Liberalernas Metin Hawsho och Anders Rylander skriver att ”Äldreomsorgen är under all kritik i Södertälje”. Detta sätt att uttrycka sig är ovärdigt, orättvist och under all kritik.

Anmäl text- och faktafel

Jag har under min tid, sedan jag tillträdde, som ordförande för äldreomsorgen besökt alla verksamheter som nämnden ansvarar för. Jag möter personal som arbetar med varma händer och vänliga ögon och själva beskriver de, att de arbetar med hjärtat.

Ingen, absolut ingen, säger att man är i kris. Man har det tufft gällande snabba förändringar, snäv budget och ibland svårigheter att rekrytera personal. Men kris, nej!

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till vår hemtjänstverksamhet i egen regi, som för någon vecka sedan, i ett akut läge, tog över 139 brukare från ett hemtjänstföretag som upphörde med sin verksamhet. Inte ens då uttrycktes att man är i kris.

Hawsho och Rylander skriver vidare att ”äldre får stå i månadslånga köer för ett boende” och då vill jag påstå att de inte är riktigt pålästa. För det första har vi inte köer i bemärkelsen kösystem och köplats. För det andra görs dagligen bedömningar på vilket sätt de, som har ett gynnande beslut, ska ges rätt stöd i väntan på erbjudande om den bostad man önskat. För det tredje erbjuds de allra flesta en bostad på ett vård-och omsorgsboende inom tre månader.

Dock vill jag ge skribenterna delvis rätt i att vi behöver fler platser på vård- och omsorgsboende. De framtida demografiska prognoserna visar att vi inom ett antal år når en puckel avseende ålder och behov av olika typer av boende för seniorer.

I dag vet vi att ett aktivt seniorliv, anpassade bostäder, möjligheter till social samvaro och viss service, gör att behovet av vård- och omsorgsboende sannolikt minskar.

Vi ska inte stirra oss blinda enbart på vård- och omsorgsboenden. I dag vet vi att ett aktivt seniorliv, anpassade bostäder, möjligheter till social samvaro och viss service, gör att behovet av vård- och omsorgsboende sannolikt minskar. Man kan och vill bo kvar i sin ordinarie bostad så länge det går.

Läs Tomas Karlsson: Det första brutna vallöftet kan bockas av

Vi vill ha ett rikt utbud av möjligheter för människor att planera för sitt seniora liv. Olika typer av boenden till exempel seniorbostäder, mellanboenden och vård- och omsorgsboenden kan fylla behoven av stöd, trygghet, service samt vård- och omsorg vid svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar och i livets slutskede.

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över på vilket sätt man kan tillgodose behov och önskemål av olika boendeformer som framtidens seniorer behöver och vill ha. Uppdraget innehåller också att undersöka möjligheterna att processen för byggande skyndas på.

Ansvar och löften kvarstår därmed!

Pia Sjöstrand (S)

ordförande äldreomsorgsnämnden