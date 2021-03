Debatt: V vill ge miljarder till äldreomsorgen

Alldeles för många i äldreomsorgen har dött under coronakrisen. Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden.

Eftersom regeringen inte tagit sitt ansvar för situationen, vände Vänsterpartiet sig till Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans föreslår partierna nu en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen få tryggare anställningsförhållanden. I Södertälje pågår sedan några år ett projekt som syftar till bättre arbetsvillkor för de anställda inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende. Man har nått flera goda resultat hittills men mycket återstår att göra.

Som Coronakommissionen pekar på är den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar ett stort problem. Det leder till att varje äldre får träffa många olika personer och det gör det svårt att lära av varandra. Det skapar också en ekonomisk press på de timanställda att gå till jobbet trots symptom eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning.

Det är helt nödvändigt att dessa förbättringar permanentas. Fler som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar.

I Södertälje visstidsanställde man under 2020, speciellt under semesterperioden, personer för längre tider snarare än att ta in vikarier. Syftet var att minska smittspridningen, skapa en ökad kontinuitet och få en högre kompetens inom verksamheten. Detta kunde genomföras med hjälp av tillfälliga statsbidrag. Enligt den senaste årsredovisningen medförde denna åtgärd lägre smittspridning, ökad trygghet, ökad kontinuitet för brukarna och mindre stress för all personal.

Det är helt nödvändigt att dessa förbättringar permanentas. Fler som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet i riksdagen har kommit överens med KD och M om att avsätta två miljarder kronor per år för detta under perioden 2021 till 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre. Det handlar om arbetsvillkor, utbildning och arbetsmiljö.

Det är genom en trygg och kompetent personal som vi kan utveckla en trygg och god omsorg för våra äldsta.

Som tillägg till tryggare och bättre anställningsförhållanden behövs ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Vår miljardsatsning leder även till fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden.

Mer behöver göras framöver, men vårt förslag är en kraftfull början. Det är sammantaget mer än 12 miljarder kronor som ska bidra till att skydda Sveriges äldre.

Sait Yildiz (V)

tillförordnad gruppledare

Birgitta Johansson (V)

ersättare i äldreomsorgsnämnden