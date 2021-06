Debatt: Utländskt kött kan hota vårt sätt att leva

Nu när sommaren äntligen är här är vi många som kommer att slänga godsaker på grillen. Samtidigt är det här en tid för eftertanke. Coronakrisen har tydligt visat på behovet av potenta och verkningsfulla mediciner och vaccin. Utan en modern läkemedelsindustri kommer vi inte kunna leva det liv vi levde före corona, vilket vi alla snart hoppas åter kunna leva.

Tyvärr är en av vår absolut viktigaste läkemedelsgrupp starkt hotat av världens djuruppfödning och kostvanor, nämligen antibiotikan. Utan antibiotika hade vårt sätt att leva inte varit möjligt, och det finns en reell risk att vi i framtiden står utan verkningsfull antibiotika. Redan i dag dör 33 000 människor i EU på grund av resistens mot antibiotikan.

Problemet är att i vissa delar av världen öser de fortfarande in antibiotika i friska djur. Kött och ost som inte sällan tar sig till våra grillar hemma i Sverige. Dessa djur har fötts upp med antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, inte för att de är sjuka. Något som varit strängt förbjudet i Sverige sedan 1986, och i EU sedan 2006.

Fortfarande ges dock antibiotika till djur för att bota bakteriesjukdomar. Det är dock en stor skillnad hur mycket antibiotika våra lantbrukare ger sina djur. De svenska lantbrukarna är bäst i EU och ger endast 12 milligram per kilo kött. Det är långt från Italien och Spanien, som ger över 200 milligram per kilo, för att inte tala om värstingen Cypern som ger över 450 milligram antibiotika per kilo.

Den höga kunskapen bland svenska lantbrukare, det stora förebyggande arbetet och de stränga djurskyddslagarna har varit otroligt viktiga för att Sverige ska kunna ha en sådan låg användning av antibiotika. Våra bönder vågar helt enkelt prioritera djurens hälsa. Det är något vi som konsumenter ska värdera, och tänka på när vi väljer vilket kött eller vilken ost vi ska äta.

Den överanvändning som i dag sker utanför Sveriges gränser hotar vårt sätt att leva. Görs ingenting drastiskt står vi vid ruinens brant, med mediciner som inte har effekt. Därför har Centerpartiet länge arbetet för striktare regler i och utanför EU, och har till exempel länge velat se att Parisavtal för reduktion av antibiotikaanvändande.

Om vi inte börjar använda antibiotika hållbart på global nivå kan vi snart vinka hej då till den antibiotika som räddar miljontals liv varje år.

I Europaparlamentet har jag precis varit med och förhandlat den lagstiftningen som ser till att det i januari 2022 blir förbjudet att importera kött till EU som fått antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. I förhandlingarna vill jag dock gå ännu längre, eftersom hotet mot antibiotika är så stort. EU måste erkänna behovet av ett globalt avtal där alla länder åtar sig att minska på antibiotikaanvändande, något som Europaparlamentets jordbruksutskott ställde sig bakom.

Om vi inte börjar använda antibiotika hållbart på global nivå kan vi snart vinka hej då till den antibiotika som räddar miljontals liv varje år. Resistenta bakterier ökar världen över på grund av överdriven användning av antibiotika, bland både djur och människor. Vi måste agera på alla fronter. Jag är stolt över att som Europaparlamentariker kunna göra det.

Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker