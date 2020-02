Debatt: Stoppa förföljelsen av kristna

Den 11 januari kidnappades det assyriskt kristna paret Hermez Diril, 71 och hans hustru Shmoni Diril, 65i byn Kovankaya i Şırnakprovinsen i sydöstra Turkiet.

I skrivande stund är deras öde okänt, och ingen har tagit på sig ansvaret för kidnappningen.

Familjen Diril är en av få kristna familjer som fortfarande finns kvar i regionen. Förr, för mer än 50 år sedan, var assyrier/syrianerna i majoritet.

Men efter systematisk förföljelse, förtryck och folkmordsliknande handlingar begångna mot den sårbara folkgruppen – och även på grund av den långvariga konflikten mellan Turkiets militär och kurdiska PKK – har människor tvingats fly från sitt land. Dessa historiska områden töms nu på sin ursprungsbefolkning.

Det fåtal familjer som valt att stanna har gjort så med hoppet om att kunna återbygga sina hem och kyrkor och för att åter väcka liv i byarna.

Efter kidnappningen av paret Diril kräver vi assyriska organisationer och institutioner att:

• Turkiska myndigheter ska göra alla ansträngningar för att finna det kidnappade paret så fort som möjligt.

• De ansvariga för kidnappningen grips, åtalas och döms till lagens strängaste straff.

Vi vädjar till Turkiets makthavare att skydda sin kristna befolkning och att sätta stopp för hatbrott som riktas mot gruppen. Vi vädjar också till det internationella samfundet att det ska bryta tystnaden kring de förföljelser som drabbar kristna i Mellanöstern.

Vi uppmuntrar världens ledare att ta nödvändiga steg för att värna religionsfriheten i länder där kristendomen är satt under tryck.

Om våldet mot kristna fortsätter i regionen kommer vi tveklöst få bevittna slutet på de kristnas närvaro i deras förfäders land.

Academie Assyrienne (Ninway mag & tv), Frankrike, American Mesopotamian Organization, USA, Association des Assyro-Chaldéens en France, Frankrike, Assyria News, Assyrian American Association of Illinois, USA, Assyrian American Association of San Jose, USA, Assyrian American Association of Southern California, USA, Assyrian American Cultural Organization of Arizona, USA, Assyrian American National Federation, USA, Assyrian Federation in Germany & European Sections, Tyskland, Assyrian Media Center, USA, Assyrian Monitor For Human Rights, Sverige, Assyrian National Broadcasting, USA, Assyrian Yellow Pages, USA, Assyrians for Justice, USA, Assyriska Babel kulturföreningen i Västerås, Assyriska kulturföreningen i Norrköping, Assyriska Kvinnoförbundet, Commité de Soutien aux Chrétiens d'Irak (CSCI), Frankrike, Institut Assyrien de Belgique, Belgien, Iraqi Christian Relief Council, USA, Mona K Show, USA, Power of Three, USA, Restore Nineveh Now, USA, Sawra monitor for Human Rights in Europa, Belgien, Schimscha Jugend e.V, Tyskland, Shamiram Media, USA