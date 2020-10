Debatt: Södertäljebor ska ha en bra och trygg hjärtsjukvård

Vården i Region Stockholm ska präglas av närhet och god tillgänglighet. Sedan 2011 har fokus legat på att vården ska flytta ut från akutsjukhusen till primärvården och den öppna specialistvården. För vissa vårdspecialiteter har det inneburit upphandlingar i enlighet med lagen om offentligt upphandling (LOU) och för andra har det inneburit vårdval.

Hjärtsjukvården (kardiologi) upphandlades 2017 i syfte att skapa en mer jämlik vård runtom i Stockholms län. När upphandlingen gjordes såg man att specialistmottagningarna tagit emot många patienter som egentligen bör omhändertas i primärvården.

I syfte att höja den kardiologiska kompetensen bland Södertäljes vårdcentraler att kunna ta emot patienterna påbörjades ett kardiologiprojekt där några av vårdcentralerna hade en kardiolog på plats regelbundet som kunde konsultera vårdcentralernas ordinarie läkare. Under våren 2020 hade projektet nått sitt mål och därmed togs beslut att avsluta projektet.

För alla de patienter som under projektets fått hjärtsjukvård på vårdcentralen kommer projektets avslutande inte innebära någon förändring. Patienterna kommer få samma vård nu som förut på sin vårdcentral. Undantaget är att läkaren kommer konsultera en kardiolog (hjärtspecialist) på distans, via telefon eller via journalen, i stället för på plats. Det är på samma sätt som den kardiologiska vården fungerar i övriga delar av länet.

Det finns självklart fortfarande hjärtspecialister på sjukhuset och dessa förändringar påverkar inte det akuta eller semiakuta omhändertagandet av de som bor i upptagningsområdet för Södertäljesjukhus.

Utöver den vård alla patienter kan få på sin vårdcentral, på de upphandlade mottagningarna och på vissa akutsjukhus erbjuds också viss hjärtsjukvård inom ramen för vårdval klinisk fysiologi. För att kunna erbjuda vård inom vårdvalet krävs det att vårdgivaren nogsamt följer de höga krav som finns, precis som för all annan vård i Region Stockholm. Det handlar om kompetenskrav, krav på anpassning av lokaler, bemanning med mera.

Hur den specialiserade kardiologiska vården ska se ut är en stor fråga som kräver eftertanke och ordentlig kartläggning av vårdbehov, vårdkedja och hur vi skapar en jämlik vård över hela länet. Därför tar vi nu ett omtag kring hjärt- och kärlvården i Stockholmsregionen.

Nuvarande kardiologiavtal förlängs med tre år och vi startar samtidigt en utredning som ska undersöka hur den kardiologiska vården ska se ut i framtiden. Utredningen kommer ta ett helhetsgrepp om hjärt- och kärlvården.

Alla invånare i Södertälje, och resten av länet kan känna sig trygga över att bli omhändertagna för sina hjärt- och kärlsjukdomar oavsett om det är akuta eller icke akuta.

Blågröna gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Starbrink (L)

hälso- och sjukvårdsregionråd

Tobias Nässén (M)

vård- och valfrihetsregionråd

Ella Bohlin (KD)

vårdutvecklingsregionråd

Christine Lorne (C)

ordförande folkhälsoberedningen

Susanne Nordling (MP)

ordförande psykiatriberedningen