Debatt: Skolsatsning i Nykvarn bör gå till stödresurser

Coronapandemin har inneburit distansundervisning och ökad sjukfrånvaro för många av eleverna i Nykvarn. För en del har konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat. ”Covidgenerationen” riskerar att på sikt betala ett högt pris. För eleverna som lämnar årskurs 9 kan pandemins konsekvenser påverka möjligheten att komma in på den gymnasieutbildning de önskar. För många barn har pandemin även inneburit negativa psykosociala konsekvenser, speciellt för barn som redan är utsatta. Det visar alla samtal till bland andra Bris.

Liberalerna har på nationell nivå drivit igenom en skolsatsning i vårbudgeten. Totalt ska det tillföras 350 miljoner kronor extra till Sveriges kommuner för att säkerställa att kunskapstappet blir så litet som möjligt. Kommunerna får möjlighet och resurser från staten för att genomföra lovskola och extra undervisningstid.

Liberalerna i Nykvarns kommun vill använda de pengarna för att säkerställa att lovskola genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad undervisningstid kan ges under sommaren 2021. För att få fler elever att delta i undervisningen under sommaren föreslår Liberalerna att ett nytt koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik.

Om någon behöver lite mer tid efter skolavslutningen så är sommarundervisningen en viktig åtgärd

Av de 350 miljonerna utgör 250 miljoner en förstärkning av skolmiljarden som presenterades i höstas. Målgruppen för satsningen bör vara ungdomar som i juni 2021 går ut årskurs 9. Målsättningen är att skolan under vårterminen ska lyckas ge eleverna kunskaperna som de behöver. Men om någon behöver lite mer tid efter skolavslutningen så är sommarundervisningen en viktig åtgärd för att säkra kunskapsnivåerna i pandemitider. Det är ett sätt att se till så att ingen väljer bort chansen att fixa betygen för att sommarjobbslönen lockar.

Därför föreslår Liberalerna att Nykvarns kommuns kommunstyrelse snabbutreder om det finns möjligheter att anordna extra undervisningstid för elever som lämnar nian och för gymnasieskolans avgångselever. Samt att utreda möjligheterna för att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som tillämpas för kommunens feriepraktik.

Liberalerna föreslår också att en del av skolmiljarden används i Nykvarn för att trygga de viktiga extra stödresurserna samt skolkurator.

