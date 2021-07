Debatt: Regeringen håller tyst om folkmordet på uigurer

Rapporter från Human Rights Watch, Amnesty, och World Uyghur Congress berättar om de brott mot mänskligheten som den kinesiska regimen strategiskt genomför och begår mot uigurer, den muslimska minoritetsgruppen i Kina. Rapporterna berättar om uigurer som sätts i koncentrationsläger, plundras på organ, våldtas och tvångssteriliseras. Det är inte information som är svåråtkomlig, snarare tvärtom. Det kommer konstant nya rapporter och artiklar från människorättsgrupper om de brott som begås mot den egna befolkningen. Ändå agerar våra högsta politiker nästintill lamslagna under Kinas makt. Vi måste agera.

Regeringen Löfven benämner sin utrikespolitik som feministisk och ett centralt mål uppges vara att på ett globalt plan värna om kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter beskrivs på regeringens hemsida som en skyldighet för Sverige att stå upp för, men här har vi uppenbarligen misslyckats. I provinsen Xinjiang utsätts uiguriska kvinnor för tvångssterilisering av kinesiska staten, detta då deras etniska tillhörighet inte passar med kinesiska statens idealbild av en homogen nationalstat. Tvångssteriliseringen kränker inte bara grovt kvinnors rätt till att bestämma över sina egna kroppar, det är också i allra högsta grad etnisk rensning.

Människor låses alltså in på grund av sin religion och etnicitet, tvingas ge upp sina kulturella uttryck och traditioner och hindras från att skaffa barn.

Tvångssteriliseringen är dock bara en del av en lång rad av övergrepp som kinesiska staten utsätter uigurerna och andra muslimska minoritetsgrupper för. Omfattande rapporter om situationen har visat på att det finns koncentrationsläger där uigurer med fler under tvång utsätts för politisk indoktrinering av kinesiska staten. Att bära hijab eller på andra sätt uttrycka religiös tillhörighet till islam är tillräckligt för att falla under lagen om “avradikalisering” som trädde i kraft 2017 och sättas i koncentrationsläger. Människor låses alltså in på grund av sin religion och etnicitet, tvingas ge upp sina kulturella uttryck och traditioner och hindras från att skaffa barn. Kinas handlingar är med andra ord ett folkmord.

Det är dags för Sverige att göra det vi sagt att vi ska göra och sluta svika uigurerna. Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter. Sveriges historia och tradition av neutralitet måste ta slut här. Ett första steg i detta är att erkänna kinesiska statens brutala våld mot sina minoriteter för vad det är: ett folkmord. Genom att kalla det för folkmord kan Sverige bidra till en ökad uppmärksamhet kring allvaret i situationen och därigenom öka antalet aktiva handlingar som kan bidra till att stoppa folkmordet, vilket är det internationella samfundets skyldighet att göra.

Det finns inte en chans i världen att våra politiker är ovetandes om hur situationen ser ut. När en stat misslyckas med att skydda sin befolkning har världens övriga stater ett ansvar att kliva in. När FN:s säkerhetsråd, som sitter på den största möjligheten att stoppa brott mot mänskligheten, är förlamat av Kinas vetorätt måste vi alla göra allt vi kan för att stoppa situationen och ställa kinesiska kommunistpartiet ansvariga för de brott de begår.

Därför måste Sverige ta till sig den information som finns en enkel google-sökning bort, benämna brotten som folkmord och ställa Kina inför rätta. För att citera Ann Linde i det tal hon höll när regeringens utrikesdeklaration för 2021 presenterades: “Politik spelar roll”. Det är dags att föra den utrikespolitik som utlovats nu, sluta dalta med världens mäktigaste diktatur.

Elsie Gisslegård

utrikes- och försvarspolitisk talesperson, Centerpartiets Ungdomsförbund

Linnéa Kjellström

ledamot, CUF:s Internationella Kommitté

Lukas Vikinge

ledamot, CUF:s Internationella Kommitté