Debatt: Rätt att inte ta tillbaka svenska IS-familjer

Vi hyllar regeringen för sitt beslut att inte ta tillbaka de ”svenska” IS-familjerna från Syrien. De här personerna valde medvetet att ansluta sig till den barbariska terrororganisationen Islamiska staten, IS, när den begick folkmord, våldtäkter och gjorde sexslavar av yazidiska och assyrisk-kaldéisk-syrianska flickor.

Den 20 juni 2014 attackerade IS den assyrisk-kaldéisk-syrianska staden Karakoshi i Mosulregionen. Genast började IS med att kidnappa flickorna från sina hem. Rita Habib, 26 år gammal, kidnappades och resten av familjen, förutom pappan, dödades på plats.

Rita Habib såldes under nästa fyra års tid som sexslav från den ena till den andra jihadisten till dess hon befriades i april 2018. Hon har berättat att hon ständigt blev våldtagen och torterad.

Rita Habibs liv är troligen förstört för all framtid. Hennes enda hopp är att våldtäktsmännen och deras fruar, som stod för de dagliga övergreppen, ska ställas till svar för sina brott. Hon väntar på sin tur för att kunna peka ut dessa barbarer, varav en del av de som hade anslutit sig till IS hade rest från Sverige.

De IS-personer, som har deltagit i detta barbari, måste ställas till svars. Och det kan endast ske på brottsplatserna i norra Syrien och Irak

Dessa folkgrupper, yazidier och assyrier-kaldéer-syrianer, är utplånade på många platser i Syrien och Irak. De IS-personer, som har deltagit i detta barbari, måste ställas till svars. Och det kan endast ske på brottsplatserna i norra Syrien och Irak där man kan få offren att identifiera gärningsmännen och gärningskvinnorna.

Men nu vill en del att vi ska ta hem dessa barbarer till Sverige så att offer som Rita Habib inte ska kunna få rättvisa och inte ska kunna peka ut och identifiera sina förövare.

Alla som följer nyheterna om dessa IS-personer som i dag finns i norra Syrien kan lätt se att de inte har någon som helst ånger. Tvärtom är de stolta över vad de har gjort för IS och vad IS har gjort. De upprepar att de kommer att ge sina liv för att IS ska återuppstå.

Det skulle vara en skymf mot alla yazidier och assyrier-kaldeer-syrianer i Sverige att ta tillbaka de IS-personer som har anslutit sig till IS och därigenom deltagit i folkmord och annat barbari.

De måste ”betala” för sina brott och illgärningar på brottsplatsen i Syrien och inte här i Sverige.

Vi hyllar regeringen för beslutet att inte ta hit dessa IS-familjer. Rättvisa ska kunna skipas på brottsplatsen.

Acsa, Assyrian-Chaldean-Syriac association

Özcan Kaldoyo

Jakob Rohyo

Olle Wiberg