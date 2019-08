Debatt: Privatisera Tom Tit – och sänk kommunalskatten

Det vankas budgetdiskussion i Södertälje och inte mycket nytt är att vänta. Man rullar på i ungefär samma bana med lite prioriteringar här, lite besparingar här. Men vad hade hänt om man tänkte nytt? Om man öppnade upp för nytänkande idéer som ett ungdomsförbund kan föra fram.

Vi i CUF Södertörn västra listar härmed våra förslag till nästkommande budgetperiod.

1) Privatisera Tom Tits experiment. Enligt kommunallagen får en kommun endast bedriva näringsverksamhet ”om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna”. Det är svårt att argumentera för att ett så kallat Science center är en kärnverksamhet i en kommun, ej heller tillhandahåller någon form av allmännyttig tjänst åt medborgarna. Men Tom Tit kommer inte försvinna, det kommer drivas av någon som brinner för verksamheten och helhjärtat vill Tom Tits bästa.

2) Sänk kommunalskatten. Sverige förväntas under en närmare tid gå in i en lågkonjunktur. Därför är det viktigt att spara in på medel i kommunen. Både medborgarnas medel de får bruka själva, men också det de betalar i skatt och som kommunen har i uppdrag att förvalta. Därför bör skatten sänkas. När människor får behålla mer av sin lön ökar incitamenten att arbeta fler timmar – och fler människor kommer i arbete. Det har visat sig att lägre skatter kan ge mer pengar till den kommunala kassan. När människor tvingas betala en mindre del av sin lön i skatt minskar även risken för skattesmitning.

3) Sälj Torekällberget. Torekällberget är en av Södertäljes största kulturella stoltheter. Men som inte är helt problemfri. Kommunen har inte råd att driva den till dess fulla potential. Med en privat ägare eller en stiftelse, likt den som äger Skansen i Stockholm, kan Torekällberget få ut mer av den potential som den historiska platsen bär på.

Det är tveksamt om det över huvud taget är lagligt enligt kommunallagen att kommunen driver vinstdrivande, konkurrerande, verksamhet på icke marknadsmässiga principer

4) Sluta konkurrera med våra näringsidkare. Kommunen driver i dag näringsverksamhet i form av restauranger i stadshuset samt Ljungbackens äldreboende i Järna. När kommunen övertog stadshusrestaurangen var det hårt kritiserat av oppositionen, då det är tveksamt om det över huvud taget är lagligt enligt kommunallagen att kommunen driver vinstdrivande, konkurrerande, verksamhet på icke marknadsmässiga principer. Lägg åter ut restaurangverksamheten på entreprenad för våra privata restaurangägares skull.

Sverige och Södertälje kommer gå in i en period av lågkonjunktur där arbetslösheten förväntas öka. Så för Södertäljes bästa, sänk skatten och låt människor få behålla mer av sina inkomster, kanske kan fler komma i arbete eller behålla jobbet och det ger mer pengar till kommunen.

Spara i budgeten genom att sälja verksamhet som kommunen inte bör ägna sig åt, bevara kulturen och framför allt konkurrera inte ut de småföretagare som hjälper vår stad att vara det den är.

Max Karlsson

CUF Södertörn västra