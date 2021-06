Debatt: Politiken får inte föra våld på juridiken

Augusti 1974. Den amerikanske presidenten Richard Nixon går ut på Vita husets gräsmatta, vinkar farväl och går ombord på den helikopter som ska ta honom till Kalifornien. USA:s politiskt juridiska system har fungerat – Nixon tvingades avgå efter Watergateskandalen.

När det amerikanska systemet ställdes på ett avgörande prov klarade det alltså av det.

Något senare i Sverige. Journalisten Birgitta Alm och dåvarande kommunikationsminister Bengt Norling (S) stötte på varandra under en resa till Kenya. Norling berättade att han minsann kan resa gratis med SAS tack vare sin ställning. Väl hemma i Sverige tog Birgitta Alm med sig informationen och satte dåtidens Uppdrag Granskning, Studio S, på spåret. Studio S kartlägger systemet med flygbolagets blå-gula frikort. De blå frikorten är de förnämsta eftersom de omfattar inte bara kortinnehavaren själv utan även dennes familjemedlemmar. Resultatet blir ett uppmärksammat tv-program, men makthavarna och SAS-ledningen tror att det kommer att stanna därvid.

Själv råkar jag sitta i en taxeringsnämnd i Oscars församling på Östermalm. Bland våra skatteskyldiga återfinns bland andra förre utrikesministern Sven Andersson (S). På rätt svaga juridiska grunder upptaxerar vi Andersson för hans blå frikort från SAS.

Själv kontaktar jag Aftonbladet som publicerar en artikel. SAS-ledningen blir upprörd, förutser fortsatt publicitet och att varumärket kan bli skadat. Justitieombudsmannen griper in och hävdar att jag brutit min tystnadsplikt. En tidigare JO har emellertid slagit fast att själva taxeringsbesluten är offentliga, något som räddar mig ur JO:s klor.

Dåvarande skattechefen har helt olagligt tagit sig rätten att suspendera taxeringsnämnderna och meddelat att han själv kommer ta in uppgifter från SAS. För sitt tilltag blir han först friad av JO, senare fälld av JK.

Själv begär jag ut uppgifterna från först skattechefen och sedan regeringsrätten – utan framgång. Därefter finner jag en undantagsbestämmelse i sekretesslagstiftningen som ger regeringen möjlighet att häva sekretessen och begär utlämnande. Saken blir massmedialt intressant, det blir fart på tv, radio och press. Ett stort medieuppbåd följer när vi bland andra uppvaktar justitieministern.

Regeringen häver inte sekretesstämpeln. I efterhand får jag av vice statsminister Per Ahlmark (FP) veta att han själv och statsminister Thorbjörn Fälldin (C) vill gå taxeringsnämnden till mötes, men att Gösta Bohman (M) starkt motsätter sig et sådant beslut. Bohmans linje vinner.

I detta läge föreslår tidningen Expressen att jag ska anmäla SAS för bestickning till Riksåklagaren – då det nämligen är tämligen uppenbart att det kan röra sig om ett mutbrott.

För att kyla ner ärendet överlämnar Riksåklagaren det till länsåklagaren för särskilda mål att utreda. Detta lyckas också. Ärendet avslutas och Riksåklagaren fastställer beslutet.

I Sverige kan man starkt ifrågasätta rättsväsendets oberoende från den politiska makten.

Vad kan man lära sig av denna sedelärande historia? Hur fungerar det politiskt juridiska systemet i Sverige? En sak är uppenbar. När det amerikanska systemet sattes på ett avgörande prov klarade det av det. I Sverige kan man starkt ifrågasätta rättsväsendets oberoende från den politiska makten.

Ingenting tyder på att situationen är väsentligt annorlunda nu än på 1970-talet. Ett grundläggande problem kvarstår nämligen – att kungsvägen till de högsta juridiska positionerna i samhället går via kanslihuset. SAS-affären är ett exempel. Hur ska man kunna lösa detta problem? En möjlighet skulle kunna vara att låta den akademiska världen utgöra en viktigare rekryteringsbas.

Slutligen, vad hände med skattechefens uppgifter? Jo, han lät makulera handlingen – och gjorde därmed vad ”Tricky Dick” Nixon inte vågade efter Watergate, han förstörde bevismaterialet.

Thorwald Arwidsson

jur. kand. (i första hand) och socialdemokrat