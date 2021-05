Debatt: Om skog – och en gemensam strävan framåt

Uppvuxen på gård har jag full förståelse för skogsägare som gör vad de anser bäst och mest rationellt. Det har inte funnits så många andra läror att tillgå än just trakthyggesbruksmodellen.

Jag är själv skogsägare med cirka 100 hektar produktiv skogsmark som jag successivt ställt om till kontinuitetsskogsbruk. Jag tror få hävdar att trakt-/kalhyggesbruk ger bättre biologisk mångfald och högre sociala värden än andra mer naturnära skogsbruksmodeller. Det är ekonomin som är den springande punkten. För gemene skogsägares grundläggande motivering till valda insatser är om det är ekonomiskt rationellt eller inte.

Därför går vi direkt till ekonomin. Trakthyggesbrukets argument är ofta att "optimera produktion". Om, läs om (forskare är inte eniga), detta stämmer, mätt i volym, det vill säga inte nödvändigtvis i värde, är det då ändå rimligt att försaka andra ekonomiska (särskilt privatekonomiska), ekologiska samt sociala värden, för detta? Vill vi inte ha högsta optimeringsgrad av skogens samtliga värden?

Med en bråkdel av vad som gått till anslag för trakthyggesbruket har kontinuitetsskogsbruket i dag ändå väsentlig forskning bakom sig.

När man har gjort ett hygge finns där på en generation ingen skog att tala om, man har stora initiala kostnader samt påtagliga risker, innan man efter vanligen 20–30 år kan få nya intäkter från detta ställe (genom gallring). Med en bråkdel av vad som gått till anslag för trakthyggesbruket har kontinuitetsskogsbruket i dag ändå väsentlig forskning bakom sig. Det finns mycket bevis på det hyggesfria skogsbrukets ekonomiska styrka jämtemot trakthyggesbruket. En gedigen forskning just gällande ekonomijämförelser har gjorts från bland andra Vitkova et al 2021, Diaz Yanez et al 2019, Parkatti et al 2019, Krekula et al. 2018, Hagner 2018, Pukkala et al 2016 och 2014, Tahvonen & Rämö 2016, Tahvonen 2015, Udd & Rowell 2013, Knoke 2012, Hanewinkel 2001. För att nämna några.

Olli Tahvonen, professor vid skogsvetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet, som forskat om hyggesfritt skogsbruk i 20 år, sammanfattar att ”ett modernt hyggesfritt skogsbruk ofta är mer lönsamt än kalhyggesmetoden.” Så, det handlar inte om att ha råd att tillämpa ett annat skogsbruk.

Utöver detta har kontinuitetsskogsbruket en betydligt lägre total riskbild. En för platsen naturlig vegetation i varierad struktur, ökar kraftigt resiliensen i skogen, då den är anpassad för vattentillgång, jordmån, klimat, vind, brand, sjukdomar, angrepp, inbördes dynamik mellan arter och så vidare.

Naturvård behöver vara kopplad till ekonomi, och detta på ett smartare sätt än i dag.

Omvänt finns en kortsiktig riskbild just vid omställningsfasen till kontinuitet. God kunskap och väl avvägda insatser krävs. Men en ”funktion” vi måste förändra är att när en särskild metod att bruka skogen ger höga miljövärden, så ska inte risken finnas att fråntas brukningsrätten. Snarare, att det där implementeras ett fortsatt skydd mot kalhygge, men inte skydd mot det skogsbruk som tagit fram de höga miljövärdena.

Naturvård behöver vara kopplad till ekonomi, och detta på ett smartare sätt än i dag. En ordentlig kompensation för avsättningar är en viktig sak, men det stora skiftet är att börja tillämpa skogsbruksmetoder där brukandet i sig både ger god ekonomi och behåller skogens mångfald – det vill säga där miljömålen kan uppfyllas i produktionsskogen och inte endast genom avsättningar.

När det inte längre är en motsättning mellan höga miljövärden, brukanderätt och god ekonomi, då kan vi minska eller rentutav eliminera polariseringen mellan representanter för naturvården och skogsägare, och i stället sträva framåt mot gemensam sak.

John Nyberg