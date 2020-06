Debatt: Lägg ned den palliativa avdelningen i Södertälje

Palliativ vård omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång. Palliativ vård i tidigt skede är inriktad på att förlänga livslängden, medan palliativ vård i sent skede är symtomlindrande. Den sista fasen av den palliativa vården omfattar livets absoluta slutskede.

I sådan språkdräkt beskrivs den palliativa vården. Lite poetiskt lugnade.

Så när min far blev skickad till den palliativa vården i Södertälje så trodde jag på den – i vanliga fall brukar jag inte tro på något som står skrivet från myndigheter från 1980-talet och framåt.

I princip när coronan fick sitt utbrott skickades far till Södertälje sjukhus. Utanför står en armé av bilar från Asih (Avancerad sjukvård i hemmet). Det är egentligen de som sköter det som poeterna hade skrivit i sina broschyrer som man får i handen, med orden det kommer gå fort.

Och vad är det då som ska gå fort? Cancerläkaren sa ingenting utan far blev skickad till den palliativa avdelningen. Både för mig och mamma betydde det att han skulle stanna där, för mamma var slut av att ha tagit hand om far i flera år efter att en operation hade misslyckats på Danderyd. Han åkte in klar i huvudet, kom ut med en stroke som gjorde att han förlorade körkortet. Vi kunde konstatera, när vi hade fått något sorts kvitto på hur operationen gått till, att något hade gått fel. Min mor som inte ger sig började nysta. Läkaren som hade opererat sa nedlåtande att det är väl inget fel på din man .När mamma informerade att pappa blivit av med körkortet, så skrev han på. Mor fick ut en summa pengar – läkaren blev prickad.

Men nu var det cancer i kroppen och far var i stadiet att det kommer gå fort nu. Det vill säga att han skulle dö.

Så väl där inne på sjukhuset startade en kampanj om att han skulle hem. Jag var emot det, far hade ingen åsikt, men all personal som kunde ville ha bort honom. Det första man gjorde var att byta ut blodet så att han kvicknade till, tog bort all medicin, all hjärtmedicin och smärtstillande. Inte ens medicin för att slippa uppstötningar från magen, med orden han spottar ut dom.

I broschyren skrevs det om värdighet, om val. Det borde stå: din familj får ta hand om detta utan medicin.

Den här typen av hej kom och hjälp mig när vi inte var där – i princip hade de tvingat hem far. Jag ville ha in honom på Lugnet i Nykvarn, men nej det gick inte. Så far kom hem. Han hade slutat äta.

I broschyren skrevs det om värdighet, om val. Det borde stå: din familj får ta hand om detta utan medicin.

Det blev armén med bilar från Asih som hade ansvaret och som fick skiten av oss. För farsan kastade sig ur sängen och ringde man så svarade de ja, vi är på väg.

Jag fick dra upp honom i sängen. Min sista tid med far var att försöka hålla honom i sängen för han kunde inte gå.

Palliativ vård är en illusion om värdighet. Skrivet av någon som aldrig upplevt dödskamp. Sorgen blev bara en ilska över att behöva vara den som i slutet måste påpeka självklarheter.

Men så här i coronatider finns endast ett fokus, att som med digerdöden försöka hitta den skyldiga .Man hyllar och föraktar om vartannat, men det är människor som behöver hjälp – och hjälpen finns inte.

Mikael Vasara