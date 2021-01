Debatt: Ja, Södertälje behöver en stadsarkitekt

Under rubriken ”Monumentala hotell visar behovet av en stadsarkitekt” skriver debattören Jan U Karlsson (LT, 23 december) här på LT:s debattsidor. Vi håller fullständigt med.

Vänsterpartiet i Södertälje har i vårt budgetförslag för perioden 2021–2023 lagt in ekonomiska resurser just för en tjänst som stadsarkitekt. Nu styrs Södertälje kommun av en majoritet – S, MP, C och KD – som inte har samma prioriteringar som Vänsterpartiet, varför vårt förslag röstades ner i kommunfullmäktige i november.

Sedan den förre stadsarkitekten Anders Bäcklander på oklara grunder blev utköpt från samhällsbyggnadskontoret år 2015 har kommunen saknat en sammanhållande kraft med gedigen kunskap och helhetssyn för den kvalitativa gestaltning som behöver ta form när kommunens mål är att bygga 20 000 bostäder fram till 2036 – alltså 1 000 bostäder per år.

Risken är överhängande att myckenhet, snabbhet och ekonomisk vinning sätts i förgrunden, medan frågeställningar om genomtänkta helhetsperspektiv och känsla för arkitektoniska, kulturhistoriska och funktionella värden får stå tillbaka.

För oss i Vänsterpartiet och för många andra i Södertälje är just de sistnämnda värdena viktiga i utvecklingen av staden och kommunen. Till mångas förtvivlan och förundran vill nu den politiska majoriteten släppa fram två överdimensionerade hotellbyggen. För tid och evighet kommer de att ockupera två av Södertäljes bästa platser – dels på Torekällberget, dels vid Marenplan. Ett sådant genomtänkt helhetsperspektiv hade kunnat ge Södertäljeborna tillträde till offentliga rum och mötesplatser istället för instängda privata domäner, i synnerhet nu när Lunakvarteret ska rivas och kommunala kulturinstitutioner blir husvilla.

Södertäljeborna förtjänar en stadsarkitekt som sammanhållande kraft

En stadsarkitekt kan visserligen inte vara allas språkrör, men skulle förhoppningsvis fungera som ett självständigt tredje bevakande öga när byggexploatörerna kommer med sina färdiga förslag och kommunens stadsbyggnadsnämnd allt för ofta ikläder sig rollen att sköta ”baklängesplaneringen” i planprocessen – som, ursäkta benämningen, ”lame ducks”. Såväl Marenhotellet som hotell Torekällberget är exempel på detta.

Södertäljeborna förtjänar en stadsarkitekt som sammanhållande kraft, som tar tillvara ”platsens själ”, värnar stadens och kommunens karaktär och identitet samt bevakar utvecklingen med en fingertoppskänslighet för både demokratisk och kvalitativ gestaltning.

Eva Bjurholm

Vänsterpartiet, ersättare i stadsbyggnadsnämnden