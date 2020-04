Debatt: Inget ”hjärnsläpp” – bara realism hos kultur- och fritidsnämnden

En enhällig kultur- och fritidsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 16 april att bifalla förvaltningens förslag om att under sommaren införa en inträdesavgift till Torekällberget om 100 kronor för vuxna.

Beslutet har föranlett signaturen Södertäljebo som vill bevara kulturen att i ett inlägg (LT, 22 april) hävda att nämnden drabbats av ”hjärnsläpp”. Mitt svar i egenskap av nämndledamot är att fullt så illa är det inte. Snarare är beslutet ett uttryck för realism.

Debattören påpekar korrekt att Sverigedemokraterna tidigare föreslagit samma sak och förfasar sig nu över att kultur- och fritidsnämnden kommit fram till samma slutsats. Det hade samma debattör inte behövt göra om vederbörande tagit hänsyn till de ekonomiska realiteterna.

Kultur- och fritidsnämnden har att hantera ett krav omfattande omkring sex miljoner kronor i effektivisering eller besparing. Torekällbergets friluftsmuseum har ett underskott på 600 000 kronor. Det innebär att verksamheten dessvärre inte kan fortsätta precis som förut.

Kultur- och fritidskontoret menar, med instämmande av Torekällbergets ledning, att ett sätt att få bukt med de ekonomiska problemen skulle kunna vara att införa en inträdesavgift på 100 kronor under en försöksperiod 13 juni–16 augusti. Pensionärer och studerande får reducerat pris medan personer under 18 år går in gratis. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer ges möjlighet att ansöka om frikort.

Som jag ser det finns det inte så många andra alternativ om man vill behålla Torekällbergets verksamheter på en hyfsat hög nivå

Efter avslutad försöksverksamhet kommer en utvärdering att ske. Det är inte säkert att denna utfaller positivt, men som jag ser det finns det inte så många andra alternativ om man vill behålla Torekällbergets verksamheter på en hyfsat hög nivå.

Det är gott och väl att vilja ”bevara kulturen”. Det vill jag också göra. Att detta ska kunna ske uteslutande med hjälp av allmänna medel är dock långtifrån någon självklarhet – särskilt inte i nuvarande kristider.

Den som vill ha tillgång till kultur måste nog också vara beredd att betala för den ur egen ficka i betydligt högre grad än tidigare.

Tommy Hansson (SD)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden