Debatt: Hur rörelsehindrad måste man vara i för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

2014 fick jag en massiv hjärtinfarkt och vårdades en längre tid på Södertälje sjukhus.

Under drygt ett år genomgick jag mängder med prover vid Södertälje sjukhus, samt på Karolinska i såväl Solna som Huddinge. 2015 genomgick jag en by pass-operation, en hjärtoperation som är en av de mest komplicerade som utförs. Under rehabiliteringen efter operationen fick jag tips av läkare att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Detta beviljades av Södertälje kommuns handläggare, vi kan kalla henne Eva. Efter ett år ansökte jag om förlängning vilket beviljades för ytterligare två år.

Mitt hälsotillstånd har sedan dess försämrats trots flera komplicerade operationer och långt sjukhusliggande. Jag har svår kärlkramp, förmaksflimmer och diabetes vilket gör det svårt att gå.

När jag efter tre år anhöll om en förlängning avslogs denna. Detta trots att min sjukdomsbild blivit sämre än när jag först beviljades parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Jag hade då fått en ny handläggare, vi kan kalla henne Ann. Jag försökte överklaga Södertälje kommuns beslut till länsstyrelsen men även de avslog min ansökan. Jag blev dock varse om att flera lögner om min sjukdomsbild smugit sig in i min överklagan. Dessa lögner har kommunen inte förklarat.

Jag försökte närma mig handläggaren Ann via mejl men blev bara arrogant bemött. När jag förklarade att jag inte kan besöka mina föräldrars grav under större helger, då kyrkogården är stängd med bom fick jag svaret ”Det är en sak mellan dig och kyrkogårdsförvaltningen”.

Det finns flera exempel på när parkeringstillståndet för rörelsehindrad tidigare underlättat min tillvaro. Jag har delgivit kommunen dessa, men det har inte hjälpt.

I november 2015 skrev LT om att kommunen försvårar för människor att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Bland annat infördes ett nytt ”gångtest”, där människor tvingas bevisa att de inte klarar att gå mer än 100 meter.

Södertälje kommun misstror alltså professionella läkares uttalanden. Jag är alltså en ”fuskare”.

Kommunen misstror sanningshalten i läkarintyg och genomför egna kontroller för att sätta ditt ”fuskare”.

Jag har mejl- och brevledes sökt Evas och Anns chef, vi kan kalla honom Lars, och vädjat om omprövning. Lars har valt att inte ens svara på mina kontaktförsök. Södertälje kommun bryter alltså mot Förvaltningslagen (1986:223) 4§ andra stycket: ” Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt”.

Nåja, det är för mig en detalj i sammanhanget. Jag vill ju bara ha det lilla plastkortet som väsentligt underlättar min dagliga tillvaro.

För att sammanfatta: Jag ansökte om parkeringstillstånd för rörelsehindrad med syftet att förenkla min tillvaro. I tre år har jag haft det och har lärt mig att använda det på ett korrekt sätt. Jag har inte på något sätt missbrukat tillståndet.

Om vi lämnar det byråkratiska bakom oss för ett ögonblick och höjer blicken och ser på vad det här egentligen handlar om. Det är inte prinsessan och halva kungariket jag ber om utan ett litet plastkort som ger mig möjlighet till en enklare tillvaro i mitt redan trasiga liv.

Frågan kan alltså ställas igen: Hur rörelsehindrad måste man vara i Södertälje för att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

