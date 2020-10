Debatt: Gör språkförskolan obligatorisk

Förskolans potential för att lägga en god grund för barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling är stor. En förskola med ett fokus på lärande och det svenska språket har särskilt stor betydelse för barn till nyanlända eller för barn i familjer där svenska inte är familjespråket.

Liberalerna föreslår därför att språkförskola görs obligatoriskt för dessa barn. Dessa familjer och deras barn ska erbjudas minst 15 timmar språkförskola per vecka när barnen är mellan tre och fem år. Integrationspotentialen i detta innebär även att de nyanlända föräldrarna får en ökad jobbchans om obligatorisk språkförskola införs. Om barnet går i förskola under dagarna blir det lättare för föräldrarna, särskilt kvinnorna, att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

I dag har förskolan i uppdrag enligt läroplanen att varje barn ska få förutsättningar att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket. Det är bra, då flera studier har funnit att ett starkt modersmål är viktigt för barns utveckling av sitt andraspråk.

Samtidigt ser Liberalerna ett behov av att stärka det svenska språkets ställning på förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. Det ska vara tydligt att alla förskolor ska sätta barnets utveckling av det svenska språket i första rum.

Ingen förskollärare ska på grund av skrivningar i förskolans läroplan behöva känna sig osäker på vilket språk de aktivt ska uppmuntra barnet att använda.

Alla barn gynnas av det, men framför allt barn som inte får med sig det svenska språket hemifrån. Ingen förskollärare ska på grund av skrivningar i förskolans läroplan behöva känna sig osäker på vilket språk de aktivt ska uppmuntra barnet att använda. Således bör förskolans läroplan ändras, så att det tydligt framgår att svenska är huvudspråket i förskolan och att barnets utveckling av det svenska språket ska prioriteras framför andra språk. Det ska även fortsättningsvis finnas möjligheter att bedriva förskoleverksamhet med särskild språkprofil.

Det saknas även mycket kunskap om det svenska språkets ställning i förskolan. Som exempel kan nämnas att varken Skolinspektionen eller Skolverket genomför mätningar av ordförråden hos barnen i förskolan.

För att kunna identifiera förskolor med barn i behov av språkfrämjande insatser och för att kunna utvärdera metoder och satsningar på språkinlärning i förskoleverksamheten är det av stor vikt att det finns tillgänglig kunskap på området.

Skolverket bör få i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ordförråden hos barnen i förskolan med särskilt syfte att ta fram statistik och kunskapsunderlag om ordförrådet hos barnen för att sätt in åtgärder i ett tidigt skede.

Metin Hawsho (L)

gruppledare och ledamot utbildningsnämnden