Debatt: Förfallet går fort nu, Löfven

Stefan Löfven (S) säger att det som utspelas i förorterna har sedan dag ett varit klart prioriterat. Fast det är inte sant. Lena Mellin, inrikespolitisk kommentator, i Aftonbladet skriver ”i årtionden har de i stort sett negligerat utvecklingen i vissa av våra förorter. Trots att alla visste att det skulle sluta i katastrof”. Dana Pourkomeylians ledare här i LT ”En stat som förlorar sitt våldsmonopol förlorar sin legitimitet”. var sannerligen ord i rättan tid.

Det är de senaste årens sprängningar, skjutningar och rån som fått bägaren att slutligen rinna över. Och Stefan Löfven säger om just detta ”vi kanske inte såg det komma” (Agenda, 17 november). Smaka på det, vi såg det inte komma. Det är banne mig hans uppgift som statsminister att veta och ha insikt om vad som sker.

Under det senaste decenniet har yngre medborgare i skrift och musik pekat på att förortens unga kriminella kommer att sluta i katastrof. Det är de explosiva och farliga unga arga männen som personligen vill ha tjocka sedelbuntar innanför skyddsvästen som är grundbulten till all denna ondska. Och tecknen på denna katastrofala utveckling har varit synliga under ett decennium.

De senaste veckorna har vi sett en statsminister som mest ser ledsen och häpen ut, förvirrat sökt efter något vettigt att säga.

Stefan Löfven har uppenbarligen inte sett något, märkt något, fattat något. Utifrån de senaste veckorna har vi sett en statsminister som mest ser ledsen och häpen ut, förvirrat sökt efter något vettigt att säga. Inte undra på att han funderar på att sluta.

Merparten av dem som flyttar ut från förorten är invandrare och när de väl lämnar förorten bakom sig tar de sig en devis ny identitet. Invandrare har vi överallt i vårt samhälle. De är inte alls kriminella. De gör som alla andra – jobbar på, får livet att fungera, blir en del av samhället, en av många miljoner som är samhällets små stöttepelare.

Men förfallet, det går fort nu. De moraliska spärrarna hos de unga arga männen börjar helt falla ifrån. De gängkriminella är inte många, men absolut för många. Varje dag tar vi del av nyhetsflödet som talar om nya sprängningar, våldsdåd och dödliga konflikter. Sverige har blivit värst i Europa. Vårt fall är unikt.

I ett aktuellt reportage, ”Förorten” författat av Peter Esaiasson (professor vid Göteborgs universitet), fastslås att ”Sverige ses som ett fantastiskt land”.

”Skärp er” är en vanlig förortsattityd, riktad till de som inte gör rätt för sig. Många i förorten är irriterade över bidragsmentaliteten. Och den kraft som är starkast i förorten är inte samhällsmaskineriet utan bostadsbolagen, enligt Esaiasson.

Eftersom statsmaskineriet lämnar förorten mer och mer vind för våg så återstår snart bara bostadsbolagen som den trygga maktfamnen. De har samordning, de har pengar och de tar ansvar för förorten.

Anders Hammarlind

fri skribent