Debatt: Ett monument över folkmordet hjälper oss att förstå

En del människor har ifrågasatt och visat att de är emot ett Seyfomonument på kommunal mark i Södertälje. Några hävdar ekonomiska skäl och andra hävdar att detta inte är en angelägenhet för kommunen eller dess invånare.

Den 14 augusti 2014 attackerade terrorsekten Islamiska staten, IS, staden Mosul i norra Irak och inom kort föll staden och stora delar av Mosulslätten i IS händer. De första timmarna mördades ett stort antal yazidiska män och deras kvinnor såldes som sexslavar på marknaden. IS gav många assyrier-kaldéer-syrianer ”chansen” att konvertera till islam, betala jizya (huvudskatt för att man är kristen) eller fly.

Den som inte tog vara på denna ”chans” ställdes inför risken att dödas. Även ur denna grupp såldes många kvinnor som sexslavar. Vi har alla haft möjlighet att genom media se och läsa om detta barbari. Händelserna skedde med hela världen som åskådare och man försökte förstå vad som hände.

Tyvärr tog det lång tid innan våra politiska företrädare förstod vad detta handlade om. Till deras alltför sena agerande bidrog historielöshet. Man hade glömt att samma sak hade hänt ganska exakt 100 år tidigare på i stort sett samma platser och med samma motiv och argumentation.

Bland annat kunde man inte förstå hur ungdomar, födda i Europa, uppväxta på dagis, skola och inte så få med utbildning på universitet och högskola, kunde resa ner till Syrien och Irak för att delta i IS mördande och våldtäkter på kvinnor.

Hur kan någon hata så mycket? Vad gör att man kan omsätta detta hat i handling?

Det var svårt att ta till sig och förstå vilka drivkrafter som ligger bakom. Hur kan någon hata så mycket? Vad gör att man kan omsätta detta hat i handling? Det var lika svårt att ta in och förstå motiven bakom exempelvis attacken på Drottninggatan som dödade och lemlästade så många oskyldiga civila offer.

IS agerande är dock inget nytt i historien. IS upprepade samma mord och förföljelse som av äldre datum mot kristna och yazidier i Mellanöstern. Det finns ett samband mellan de historiska övergrepp som har skett under olika tider i Turkiet och Mellanöstern. Folkmordet Seyfo 1915 och framåt inträffade endast för att offren hade en annan trostillhörighet än mördarna.

Seyfo har sina senare motsvarigheter och var en prototyp för Förintelsen. Turkarna hade många tyska militära rådgivare under Seyfo. Flera av dem tjänstgjorde senare för Hitler under Förintelsen. Förintelsen ska inte glömmas och inte heller Seyfo och samma sak gäller IS brott mot mänskligheten i modern tid.

Till dem som förordar att allt ska falla i glömska, kan man påminna om att vi människor alltså inte tycks lära oss av historien eftersom det med jämna mellanrum begås nya folkmord. Därför är det viktigt att minnas och uppmärksamma de folkmord som har förövats.

Alla kan bidra. Genom att just du uppmärksammar de redan förövade folkmorden kan du bidra till att förhindra framtida folkmord. Just därför är det också viktigt med ett Seyfomonument. Det hjälper oss att förstå att folkmord och liknande ohyggligheter har hänt tidigare och kan upprepas om vi inte är uppmärksamma på det hat som finns bakom varje folkmord – och ytterst för att det folkmord som var Seyfo inte ska upprepas en gång till.

ACSA, Assyrian-Chaldean-Syriac association

Özcan Kaldoyo

Olle Wiberg

Jakob Rohyo