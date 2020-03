Debatt: Effektivt polisarbete avväpnar gängen

På väg från jobbet brukar jag ibland samspråka med en ordningsvakt jag lärt känna. Han är en glad, positiv flerbarnsfar. Det trots mycket av det elände han får se och hantera. I förra veckan berättade han för mig att han under senare år blivit knivhuggen fyra gånger under sitt arbete. ”Det är sant det du beskriver”, berättade han för mig. ”Gängen blir fler, aggressivare och drar sig inte för att använda vapen”.

Lätt hade varit att vifta bort hans vittnesmål med Tomas Karlssons raljanta ledare om ”kontrollsamhällen” (LT, 4 mars). Jag tänker inte göra det. Tvärtom ser jag det som min förbannade plikt att stå upp för en kollektivtrafik som är såväl modern och punktlig som trygg och säker. För resenärerna och för dem som arbetar i trafiken.

Tecknen är många och oroande kring att de med våldskapital nu tar för sig mer och mer. Tyvärr oftast utan konsekvenser. Det håller inte.

Givet utvecklingen är den uppgiften inte helt enkel. Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) ökar knivbrotten i Sverige och under 2018 anmäldes totalt 10 500 brott mot knivlagen. 21 procent av de som misstänktes för knivbrott var under 21 år. Detta går hand i hand med hur vi sett ungdomsrånen öka för att mer än fördubblas sedan 2016. SL-trafiken, som jag till vardags ansvarar för, är inte undantagen. Här har vi runt 500 vapenrelaterade händelser per år. Det är en brottslighet som ökat med nära 60 procent sedan 2015.

Tecknen är många och oroande kring att de med våldskapital nu tar för sig mer och mer. Tyvärr oftast utan konsekvenser. Det håller inte. Ska vi komma tillrätta med de beväpnade gängen måste vi avväpna gängen. Och ska vi kunna avväpna gängen måste vi göra tydliga insatser som resulterar i just det.

Läs Tomas Karlsson: Tamsons mål är rätt – men metoden med visiteringar är tveksam

Verkningsfulla insatser byggda på evidens kommer här alltid att slå löst tyckande. Mot den bakgrunden förespråkar jag ett återupprättande av den tunnelbanepolis som avvecklats, nolltolerans mot klotter och skadegörelse samt tuffare tag mot tjuvåkarna. En linje vi är många som länge förespråkat är också att lagskydd och säkerhet mellan transportslag som sjöfart, flyg, tåg och kollektivtrafik bör harmoniseras.

När det gäller att avväpna gängen finns goda exempel i vår omvärld. I exempelvis Storbritannien, Frankrike och Tyskland har polisen möjlighet att rutinmässigt och med låg misstanke genomföra riktade kontroller på platser och mot individer i syfte att beslagta vapen och lagföra – även i kollektivtrafiken. I London vittnar polisen om att detta är mycket verkningsfullt och innebär 3 500 gripanden för olaga vapeninnehav varje år samt åtskilliga fler tusen vapen tagna från gängen och gatorna. Mitt förslag är att låta utreda om vi kan ge polisen motsvarande verktyg även i Sverige.

Tomas Karlsson hävdar i strid med Londonpolisen att åtgärden är ineffektiv. Detta då var femte kontroll innebär att någon åker fast. Jämför det med vad som brukar sägas om den svenska polisens blåskontroller på vägarna. Vid preventivt arbete är där cirka en av 550 stoppade förare rattfull, vid repressivt och en mer riktad insats är det var tionde. I konsekvensens namn får antas Karlsson förespråkar att dessa ineffektiva polisinsatser riktade mot bilisterna omedelbart avvecklas.

Till sist. Nykvarn där jag växte upp var ett samhälle där man som förälder kunde släppa ut sina barn en hel dag utan att behöva oroa sig för om de skulle komma hem med liv och hälsa i behåll. Det var ett samhälle där man kunde lämna dörren på vid gavel en hel sommar utan att riskera inbrott. Man förlitade sig på ett gemensamt samhällskontrakt där frihet också villkorades mot efterföljande av lag. Det var kort och gott ett samhälle där man gjorde rätt för sig.

I min barndoms Nykvarn var gängbrottslighet och knivdåd lika sällsynta som sjöodjur i Yngern. Den frihet som tryggheten skänkte oss som levde, bodde och verkade där är något jag önskar hela Sverige. Det tänker jag fortsätta kämpa för.

Kristoffer Tamsons (M)

trafikregionråd och ordförande för SL