Debatt: Det blåser en vänstervind över Europa

”The answer, my friend, is blowin' in the wind”, sjöng Bob Dylan på konserten i Globen nyligen. Precis. Svaret är att det blåser en vänstervind i Norden och över en stor del av övriga Europa.

Den förliga vinden har medfört politiska valsegrar i norra och i södra Europa – speciellt på Iberiska halvön. I Norden ser vi hitintills triss i S-ledda regeringar med stöd av mittenpartier.

De länder jag menar ovan är Spanien, Portugal, Sverige, Finland samt Danmark. Med mittenpartier avses i huvudsak samma konstellation som i Sverige - vänsterpartier (S, MP) tillsammans med liberala partier (C, L).

Socialdemokraterna är största parti, innehar statsministerposten och styr antingen en majoritetsregering eller som minoritet med stöd av liberala partier i parlamentet.

Väljarna har givit förtroende för en politik med fokus på klimat, arbete, allmän välfärd, starkt näringsliv, landsbygden, frihet och rättvisa. Detta har visat sig vara ett lyckat koncept för att hålla borta konservativa högerpartier från regeringsmakten.

För några år sedan befann sig socialdemokratin i Europa i djup kris. Partiet fick väljarstöd som historiskt sett måste betraktas som katastrofalt. Tidsandan var dessutom fylld av oro genom debatterna om Brexit i Storbritannien och på grund av Trumps valseger i USA. I spåren av detta har både nationalistiska och främlingsfientliga partier vuxit. Sverige är inget undantag.

Farhågorna har gynnat partier med en tydlig politisk agenda för att stoppa klimathotet.

Men så hände något som vände vinden. Klimatångest och klimatoro var ord som allt oftare hördes i det offentliga samtalet. I vårt land tog diskussionerna ny fart efter den heta sommaren 2018 och alla larm om torka och skogsbränder. Därefter dominerade klimataktivisten Greta Thunberg debatten genom rörelsen Fridays For Future – inte bara i Sverige utan i hela världen.

Farhågorna har gynnat partier med en tydlig politisk agenda för att stoppa klimathotet. Därför har väljarna premierat socialdemokratin, miljöpartier och socialliberala partier, vilket accentuerades i EU-valet där dessa partier blev vinnarna i många länder.

Jag vill exemplifiera med det danska valet i juni. Det slutade med en storseger för mittenpartierna. De erhöll majoritet med 91 mandat mot högerpartiernas 75 mandat. Och motsvarigheten till Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti, raderades nästan ut från kartan. De tappade drygt hälften av sitt stöd – från 21 procent till 9.

Nya statsministern, Mette Frederiksen (S), är en rutinerad politiker. Hon har hunnit med att vara både arbetsmarknads- och justitieminister i tidigare regeringar. Och är vid 41 års ålder Danmarks yngsta statsminister någonsin.

I det finska parlamentsvalet i år blev Socialdemokraterna största parti. ”Vi är störst för första gången på tjugo år”, sa S-ledaren Antti Rinne. Han bildade en koalitionsregering med fyra andra partier.

För övrigt noterar jag att enligt mätningar har Norges opposition – mittenpartierna – en markant ledning över statsminister Erna Solbergs högerregering. Det är inte otänkbart att vi får ett fyrtal av S-ledda regeringar i Norden framöver.

Arnold Andersson

socialdemokrat i Södertälje