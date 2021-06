Debatt: Dags att införa plakatnödläge?

Den 3 maj röstade kommunfullmäktige i Södertälje ”nej” till Vänsterpartiets Linda Sjögrens motion om att utlysa ett så kallat klimatnödläge i kommunen. Detta föranledde sex vänsterpartister med gruppledaren Sait Yildiz och Linda Sjögren i spetsen att gråta ut i en debattartikel i LT.

Ett antal städer och regioner i Sverige och utlandet har tagit steget att utlysa klimatnödläge. Det är glädjande att Södertäljes politiska majoritet – inklusive Miljöpartiet – hade sinnesnärvaro nog att inte ställa upp på detta. V-motionen är nämligen, som vi ser det, ett ovanligt tydligt exempel på den ideologiskt betingade plakatpolitik som blivit något av ett signum för detta parti.

V-företrädarna har dock helt rätt i att majoritetens motivation lämnar en hel del övrigt att önska. I en replik i LT till de sex vänsterpartisterna fastslår nämligen representanter för majoriteten: ”Ja, det är ett nödläge…” men att vi gör redan så mycket i klimatfrågan att något nödläge inte behöver proklameras. Något ologiskt, kan tyckas.

Greta Thunberg brukar hävda att man inte ska lyssna på henne utan på ”forskarna”. Någon hundraprocentig enighet bland dessa om klimatets utveckling på vår planet råder emellertid icke. The Global Warming Policy Foundation, som säger sig utgå från observerbara fakta och inte förutsägelser baserade på datormodeller, menar exempelvis i rapporten The State of the Climate 2020 att det visserligen var rejält varmt på sina håll under fjolåret men inte något man skulle kunna benämna ”nödläge”. Forskare som kartlägger solens aktiviteter förutspår, till skillnad från klimatalarmister, i stället att utvecklingen tyder på att vi inom en period på ungefär 15 år kan förvänta oss en ny ”liten istid” av samma slag som rådde 1645-1715 då Themsen frös på och isbildningen på de danska Bälten möjliggjorde för Karl X Gustav att tåga över dessa vatten och erövra Köpenhamn.

Jorden tycks vara av segare virke än vad alarmisterna förmodar

1972 deklarerade FN:s vice generalsekreterare Maurice Strong att vi hade tio år på oss att förhindra en miljökatastrof. Eftersom katastrofen uteblev kan vi rimligen dra slutsatsen att vi måste ha hanterat frågan rätt bra. Ändå fortsätter domedagsprofeterna med jämna mellanrum att påstå, att vi har si eller så många år på oss att hindra katastrofen. Men jorden tycks vara av segare virke än vad alarmisterna förmodar i kombination med att vi jordinvånare tycks sköta oss rätt bra i sammanhanget.

Vår slutsats är alltså att fullmäktiges majoritet gjorde alldeles rätt som avslog Vänsterpartiets motion om att utlysa klimatnödläge. I stället kanske det är dags att utlysa nödläge för plakatpolitik?

Tommy Hansson (SD)

Beata Milewczyk (SD)