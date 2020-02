De hackade bäst för Södertälje – här är deras hållbara lösning: ”Gemenskap, mat och anslutning”

Alexander Maxia, Italien, Julia John, Tyskland och Mohit Ahuja, Indien. Där har ni vinnarna i Hack for Södertälje, ett 24 timmars event som gick i final på lördagseftermiddagen i samband med att Södertälje science week avslutades.

Den internationella konstellationen var en av fem grupper som tävlade i Södertälje science park för att få fram den bästa lösningen för ett hållbart Södertälje 2030.

– Jag visste inte så mycket om staden men jag pratade med personer som har bättre koll på de som bor här. Vår vision är hur Södertälje kan utvecklas, inte som satellitstad till Stockholm utan en stad med sin egen identitet. Sin egen kultur och samhälle, berättar Alexander Maxia.

Gruppens lösning är ett system som bygger på ett system där man producerar mat från outnyttjade gemensamma utrymmen som tak och källare och samtidigt skapar en gemensam samhällsanda.

– Det är den bästa lösningen för de flesta för alla kan vara med, de kan laga den mat de vill och dela med andra vilket skapar ett kreativt samhälle, säger Julia John.

Systemet bygger på ett element av infrastruktur, menar Alexander Maxia.

– Man behöver ett system för att ha koll på temperatur och luftfuktighet, säger han.

– Den här lösningen existerar på andra ställen på olika nivåer, i Köpenhamn till exempel. De har trädgårdar på taken, egna odlingar, säger Mohit Ahuja som jobbar på Scania som ingenjör.

De andra två i gruppen som kallade sig SOS, Söder om Söder, har också varit i Sverige i flera år och studerat på olika håll.

De hade aldrig träffats innan och sattes samman för sina likheter av tävlingsledningen på fredagen.

Gruppens lösning innehåller också gratisbussar i staden för att få folk att lämna bilen hemma.

– Jag använder exempelvis bara Scania Go på vardagar, säger Mohit Ahuja.

Alexander Maxia sammanfattar gruppens vinnarlösning med tre ord:

– Community, food and connectivity. Gemenskap, mat och anslutning.

Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun sedan knappt två år tillbaka är en av de som ligger bakom Hack for Södertälje.

– För drygt ett och ett halvt år sedan blev vi partner med Hack for Sweden, det är ett regeringsuppdrag för att driva innovation och så vidare. Vi var med i den stora hacken i Stockholm med 400 personer som hackade och då tänkte vi att vi måste anordna en egen hack i Södertälje. Varför vi gjorde den här hacken egentligen är självklart för att fånga upp idéer för medborgare. Men också att adressera den här frågan, hur ska vi jobba tillsammans, hur får vi man idéer egentligen, vem vet svaret? säger han till LT.

Grupperna som tävlade hade en stor internationell prägel.

– Från hela världen, faktiskt. Jättekul, alltså, vi fick folk med så många kompetenser. Så häftigt. Det här är en brinnande fråga som tar Ingen har svaret, vi måste hjälpas och de förstår att utveckling sker när man plockar ihop folk kan olika saker. Det är då magin sker, säger Tony McCarrick.

Vad hoppades du med Hack For Södertälje?

– Att det kommer fram idéer och koncept som vi kan använda här i Södertälje så att det blir ett bättre Södertälje 2030. Det är det som är hela grejen.

Fotnot: Juryns motivering i huvudkategorin ”Best solution for most people”, ”bästa lösningen för de flesta”:

”By creating a solution for connecting all the citizens in Södertälje and strengthing the community spirit in a truly creative way for a smart city that includes everybody.

”Genom att skapa en lösning för att ansluta alla medborgare i Södertälje och förstärka samhällsandan på ett riktigt kreativt sätt för en smart stad som inkluderar alla”.

