Därför kan inte Joel, 7 år, gå i skolan som vanligt – ”Handlar inte om stor covidsmitta”

Under söndagen gick Igelsta grundskola ut till alla vårdnadshavare i klass F till 3 med information om att skolan måste hålla lågstadiet stängt i en vecka.

– Jag brukar alltid kolla Vklass på söndagar men missade det igår så vi kom hit som vanligt i morse. ”Hur ska vi lösa det här?” var min första reaktion, berättar Nathalie Obonnaya som LT träffar på Igelsta grundskolan skolgård.

Även om hennes vecka ställts på ända, har hon förståelse för skolans beslut.

– Det är bättre att stänga än riskera något, säger Nathalie Obonnaya, som behövt anmäla frånvaro från jobbet i Stockholm hela veckan för att vara hemma med Joel som går i första klass.

– Jag har inget annat val än att stanna hemma. Jag har ingen, säger Nathalie Obonnaya.

Under måndagseftermiddagen fick vårdnadshavare komma till skolan i omgångar, för att hämta ut skoluppgifter till barnen.

– Personalen har jobbat för fullt under förmiddagen och förberett uppgifter i varje ämne som delas ut just nu. Det kommer inte att blir några zoom-lektioner, men lärarna kommer att vara tillgängliga under veckan, säger Kremena Söderström, rektor på Igelsta grundskola.

– Vi har inte fått några negativa reaktioner, utan föräldrarna försöker vara behjälpliga i det här, säger Kremena Söderström.

Hon är tydlig med att det inte är en stor smittspridning som är anledningen till att lågstadiet och fritids stängt.

– Många har förkylningssymptom och stannar hemma som man ska, vilket vi är glada för. De flesta som testat sig för covid är negativa. Enstaka fall är positiva, säger Kremena Söderström.

Under pandemin undviker skolan att ta in vikarier utifrån, vilket gjort att skolan hamnat i ett läge där det blivit så stor brist på personal att man inte kan bedriva säker undervisning.

– Det handlar inte om stor covidsmitta, det är inte därför vi behövt stänga och det känns viktigt att det kommer fram, säger Kremena Söderström.