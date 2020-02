Därför är julgranarna kvar – men snart åker de ut

På varsin sida om gatan står granarna även nu i mitten av februari när andra juldekorationer sedan länge sedan är nerplockade och undanstuvade. Enligt Tomas Lindgren, parkingenjör på Södertälje kommun, kommer träden plockas ner inom kort.

– Just granarna är faktiskt inte kommunens utan centrumföreningen Södertälje citys, men jag fick tidigare idag höra att de ska plockas in antingen nu i helgen eller i början på nästa vecka. I helgen ska även all fasadbelysning plockas ner, säger han.

Själv ansvarar Tomas Lindgren för isflotten i inre Maren, träden där intill och djuren i stadsparken.

– De kommer släckas nästa vecka. De är alltid tända en månad längre än julbelysning eftersom det är effektbelysning, säger han.