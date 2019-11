Dags att boka in: Här är guiden till alla julkonserter

Julen står för dörren och hälsas i år välkommen med traditionella sånger, en kuplettshow och ”mer americana än bjällerklang” av bland andra Andreas Weise, Linda Kumlin och Anna Stadling.

Redan i eftermiddag är det dags för den första julkonserten, i Pingstkyrkan till förmån för julkassen. Här är hela listan:

Lördag 23 november

Pingstkyrkan, Nygatan 11: Kl 16 julkonsert till förmån för Julkassen med Tälje Voices under ledning av Emma Willford Thörn. Gästartist: Karin Westerberg. Musiker: Nicke Holgersson, piano, Lukas Holgersson, gitarr, Marcus Willford, bas, och Albin Thörn, slagverk.

Lördag 30 november

Skottvångs gruva, Mariefred: Kl 20 julshow med Svante Thuresson och Claes Crona trio som tar publiken med på en jazzresa genom jullandskapet.

Söndag 1 december

Turinge kyrka: Kl 18 "Glädjetid", adventskonsert med Turinge-Taxinge kyrkokör, Viva Vox, Erika Nilsson, flöjt, och Karin Frölén, sopran.

Onsdag 4 december

Hagabergs folkhögskola: Kl 19 julkonsert med Gustaf Sjökvists kammarkör.

Torsdag 5 december

S:t Jacobs församling/kyrka, Hovsjö: Kl 19 julkonsert med Andreas Weise ackompanjerad av Anna Landström på piano. Under kvällen sjunger representanter från kyrkan assyrisk/syrianska julsånger. Konserten är till förmån för SOS Barnbyars arbete.

Fredag 6 december

Skottvångs gruva, Mariefred: Kl 20 "American tunes for christmas", julkonsert med Anna Stadling som bjuder på mer americana än bjällerklang och mer Nashville än Skara.

Lördag 7 december

Skottvångs gruva, Mariefred: Kl 20 "American tunes for christmas", julkonsert med Anna Stadling som bjuder på mer americana än bjällerklang och mer Nashville än Skara.

Söndag 8 december

Estrad, Södertälje stadsscen: Kl 17 "Nu tändas tusen juleljus", traditionell julkonsert med Södertälje Symfoniorkester och Kulturskolans elever. Dirigent och konferencier: Niclas Blixt.

Kristofferuskyrkan, Järna: Kl 16 julkonsert med kammarkören Con Forte. Pianist: Sylvia Karpe.

Kulturhuset, Ytterjärna: Kl 19 julkonsert med Eric Ericsons kammarkör som framför traditionell julmusik i kombination med en del överraskningar. Dirigent: Fredrik Malmberg.

Oktoberteatern, Marenplan: Kl 16 julkonsert med Jonas Holmberg, Lisa Långbacka, Mankan Nilsson, Lisa Rydberg, Mats Bergström, Elise Einarsdotter, Olle Steinholtz med flera.

S:ta Ragnhilds kyrka: Kl 18 advenskonsert med Vox Humana och S:ta Ragnhilds damkör under ledning av Helena Cronholm. Musik: Jan-Erik Sandvik, piano, och Erika Nilsson, flöjt.

Tisdag 10 december

Oktoberteatern, Marenplan: Kl 19 julkonsert med Jan Johansen och Kören som framför en blandning av traditionella julsånger och nyskriven musik. Medverkande: Jan Johansen, Anders "Zibbe" Holtz, Lars Edvall och Jannes kör.

Onsdag 11 december

Qulturum Sländan, Nykvarn: Kl 12 jullunchmusik med elever från Kulturskolan i Nykvarn.

Torsdag 12 december

Ytterjärna kyrka: Kl 19 "The marvellous birth". Kören Nosotros sjunger stämningsfulla julsånger under ledning av Jacob Laustsen.

Fredag 13 december

Skottvångs gruva, Mariefred: Kl 20 "Soul & roots christmas" med Wild Night Orchestra featuring Mathias "Biffen" Larsson och Maria Johansson. En kväll med musik av Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin, The Band, Bob Marley, Toots and the Maytals och väl valda jullåtar.

Lördag 14 december

Estrad, Södertälje stadsscen: Kl 19 "Christmas feeling", julkonsert med trumpetaren och sångaren Peter Asplund som tillsammans med sångsolisterna Igsabella Lundgren, Anna Jalkeus och Vivian Buczek gör ett nedslag juldelen av "The great american songbook" och framför uppfräschade arrangemang av Bing Crosbys och Frank Sinatras julrepertoarer.

S:t Jacobs församling/kyrka, Hovsjö: Kl 19 Suryoyo ortodoxa scoutförbundets, SOSF, musikkår ger julkonsert med sångerskan Layal Nehme från Libanon. Hon framför julsånger och andra traditionella sånger och hymner både på suryoyo och på arabiska.

Skottvångs gruva, Mariefred: Kl 20 "Soul & roots christmas" med Wild Night Orchestra featuring Mathias "Biffen" Larsson och Maria Johansson. En kväll med musik av Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin, The Band, Bob Marley, Toots and the Maytals och väl valda jullåtar.

Söndag 15 december

S:ta Ragnhilds kyrka: Kl 13.30 "De vackraste julsångerna", finsk julmusik med Jonna Ypyä och Helena Hummler.

Vårdinge kyrka, Mölnbo: Kl 16 julkonsert med kammarkören Con Forte. Gästsolist: operasångaren Jesper Taube. Pianist: Oskar Ekberg.

Onsdag 18 december

Estrad, Södertälje stadsscen: Kl 19 julkonsert med Romeo & Julia-kören. Under konserten blåser kören liv i den traditionella julmusiken med sina sceniska tolkningar där tomtarna, Lucia och de tre vise männen får plats på scen - men inte alltid gör som man tänkt sig.

Oktoberteaterns foajé, Marenplan: Kl 19 kuplettjulshow med Viktoria Hjulström, Linda Kumlin och Anders Holtz som bjuder på juliga toner från en tidsepok då det faktiskt snöade på självaste julafton - och den låg kvar till påska!

Trombon, Södertälje stadsscen: Kl 12 traditionell avslutning av lunchmusiksäsongen med Stadshuskören under ledning av Niclas Steeve. Sångsolist: Ulrika Zettersten.

Lördag 21 december

Kulturhuset, Ytterjärna: Kl 19 "Stjärnenätter", sånger om julen med Sofia Karlsson och Martin Hederos.

Söndag 5 januari

Alla helgons kyrka: Kl 16 gospeljulkonsert. Präst: Maria Margareta Tranabacken.

Med reservation för eventuella ändringar.