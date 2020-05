Då nyanländ, ung och ensam – idag professor i företagsekonomi: ”Oktoberteatern har räddat många liv”

Josef Pallas är född i och uppvuxen i Prag i dåvarande Tjeckoslovakien. Idag bor han i Uppsala med sina två döttrar. Han har 200 meter att gå till jobbet på Uppsala universitet där han är professor i företagsekonomi. När Josef tänker tillbaka på tiden i Södertälje, dit han som tonåring följde med sin pappa, handlar det om fyra år enbart, men de åren var mycket viktiga.

– Jag hade ingen koll på Sverige egentligen. Min pappa har en bror som flyttade med sin familj från Tjeckoslovakien till Sverige efter att ha signerat Charta 77. Han var tvungen att flytta hit. Alternativet var att hamna i fängelse, berättar Josef.

Charta 77 var en politisk gruppering i Tjeckoslovakien som förespråkade reformer i opposition till den kommunistiska regimen. Det dröjde till 1989 innan det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet överlämnade makten till en icke-kommunistisk regering efter den så kallade sammetsrevolutionen. Samma år föll Berlinmuren.

– När muren föll startade min pappa och hans bror ett litet företag tillsammans. De sålde självinfärgande stämplar i Prag. Stämplarna tillverkades av ett företag i Borås. Genom min farbror fick min pappa träffa Esse som började jobba på det lilla företaget i Prag. Eftersom Esse talade flytande tjeckiska och min pappa var frånskild dröjde inte länge innan de blev tillsammans.

Oktoberteatern har räddat många liv, bokstavligen. Människor som befunnit sig i utkanten av samhället har alltid varit välkomna där.

Josef är då 16 år och han har just börjat på ett idrottsgymnasium i Prag. 1990 bestämmer sig Josefs pappa och hans flickvän för att flytta till Stockholm och sedan till Södertälje.

– I december fick jag komma Södertälje och jag flyttade in i deras lägenhet i Ronna.

Men det var då som finanskrisen slog till i Sverige och Josefs pappas drömmar om att utveckla företaget raserades. Ekonomin blev tuff att klara och det slutade med att Josefs pappa och Esse gick skilda vägar och de lämnade lägenheten i Ronna.

Inkomsterna från företaget försvann under krisen, men en landsman hjälpte till och Josef och hans pappa fick flytta in i en liten stuga på dennes tomt. Josef och hans pappa gick båda på SFI för att lära sig svenska. Pappan, som just fyllt 50, försökte skola om sig samtidigt som han jobbade extra på Ronnaskolan.

– Den lilla stugan hade använts som hönshus. Pappa var envis och byggde om den till en tvåa med loft. Där bodde vi medan jag gick en förberedande utbildning på Västergårds gymnasium. Under sommaren 1991 bestämmer sig pappa för att flytta tillbaka till Prag. Jag bestämmer mig för att stanna kvar.

Blott 18 år blir Josef ensam kvar i Södertälje. Det kanske är nu som Josefs verkliga resa börjar. Nu måste han klara sig på egen hand. På något mirakulöst sätt lyckas Josef skaffa det han för tillfället saknar, det vill säga den kärlek och tillit som nära och kära i en familj under normala förhållanden tillhandahåller. Det är också början på en berättelse om människor som Josef hyser stor tacksamhet till.

– Det finns många goda hjältar i min historia, säger Josef och berättar om Gorkij Glaser Müller som han träffade på sitt första sommarjobb på Södertälje kyrkogård.

– Han är chilenare och var engagerad i teatergruppen Oktober. Han lärde mig svenska, bättre än SFI. Under mina första år i Södertälje pratade jag svenska med spansk brytning. Vi började snart umgås privat.

Tack vare kamraten Gorkij hittar Josef en ny plats där han känner sig trygg och välkommen.

– Teatergruppen Oktober blev mitt andra hem. Mellan 1992 och 1995, under min tid i gymnasiet så är jag med i Oktober. Det var mycket känslor och kärlek där. Ninni Olsson, Mankan Nilsson och alla skådespelare som var där. Det var verkligen ett andra hem, inte bara för mig, utan även för många andra i liknande situationer. Oktoberteatern har räddat många liv, bokstavligen. Människor som befunnit sig i utkanten av samhället har alltid varit välkomna där.

– När min pappa flyttade tillbaka till Prag var det oklart på vilka grunder jag kunde stanna i Sverige. Den generösa flyktingpolitiken fick sig då en första törn. Då ställde teatergruppen upp. Det skrevs namnlistor och de engagerade en jurist som drev mitt ärende.

Under den tiden träffar Josef en ny kompis som heter Frida. Hon skriver ett brev till Josef där uttrycker sin oro över att Josef är ensam och ledsen. Hon erbjuder sin vänskap.

– Vi träffas, fikar och allt blir väldigt trevligt. Hon och hennes familj blir mitt tredje hem. De tog in mig på ett helt fantastiskt sätt.

Fridas mamma, Annika, som var gift med Leif Andersson, bror till Roffe Andersson som drev den numera stängda tv- och radiobutiken Gunnars radio, blir en mycket viktig person i Josefs liv.

– Min mamma och jag kom inte överens. Flytten från Tjeckoslovakien var också en flytt från familjelivet i Prag. Det fanns många bottnar. Annika blev min andra mamma, eller den mamma som jag alltid velat ha. Det var förbehållslös kärlek. Hon tog sig an en kille som hon inte visste något om. Och jag fick börja jobba på Gunnars radio.

Under hela gymnasietiden är det teatergruppen, Gunnars radio och Annika som hjälper Josef. Men någonstans visste han att det är utbildningen som kommer att ta honom vidare.

– Skolan var viktig och jag fick mycket stöd av lärarna också.

Ensam i världen – hade livet kunnat ta en mer olycklig riktning?

– Ja, kanske men det var mycket tack vare Annika och hennes familj som det gick bra.

Det gick riktigt bra för Josef i gymnasiet. Han tar studenten 1995. Men det dröjer innan Josef hamnar i den akademiska världen. Han gör ett försök i Uppsala när han började plugga teoretisk filosofi. Men han insåg snart att det inte passade honom.

– Istället börjar jag jobba för ett litet företag i Lund av alla ställen. Det är ett utbildningsföretag som gör affärer i bland annat Tjeckien. Företaget hjälper svenskar att etablera sig där. Jag får jobbet och flyttar till Prag.

Ägaren uppmuntrar så småningom Josef att börja plugga på ekonomiprogrammet i Lund. Han söker, kommer, börjar plugga och blir civilekonom.

– Alltmer blev jag intresserad av frågor som rörde sig bort från företagande och blev mer intresserad av kommunikation och journalistik. Jag skrev en masteruppsats om medier.

Nu hittade han sitt kall, det han ville jobba med. Men trots det blir det något helt annat. It-boomen rullar på som bäst och år 2000 fick han jobb på ett it-företag som ägdes av Spray.

– Jag la mina gamla drömmar åt sidan. Jag var 25 år och drogs med i Stureplansgänget. Men it-boomen kom och försvann. Under ett år gick företaget från lovande till till bankrutt.

Frida, som skrev brev till Josef en gång i tiden, är precis klar på Berghs och nu startar de två en reklambyrå tillsammans.

– Vi ville göra reklam för reklam åt folk som inte har råd att göra reklam, som teatrar och hjälporganisationer. Vi kämpade på och det var en tuff tid, Det höll i två år. Men i den vevan träffade jag en professor i Uppsala som heter Kerstin Sahlin och hon blev min tredje mamma. En otroligt varm person som såg något i mig som var värt att ge en chans.

Jag kommer från ett land där kommunismen varit något man inte gillade, den representerade det onda. Och ändå flyttade jag till Södertälje som är väldigt vänsterorienterat.

Kerstin Sahlin uppmuntrade Josef att söka en doktorandutbildning i Uppsala. Josef blev antagen hösten 2002 och han får Kerstin som handledare.

– Hon var en stark kvinna som tog hand om mig inom akademien. Man ser en linje här, personer som tar hand om mig och banar väg, säger Josef och skrattar.

2007 är Josef klar, han disputerar och får sin doktorstitel. Idag innehar Josef en professur i företagsekonomi på Uppsala universitet. Hans forskning kretsar kring offentliga organisationer i Sverige.

– Stora delar av vem jag är beror till stora delar på Annika Andersson. När jag hamnar i vissa situationer tänker jag på hur Annika skulle ha gjort. Åren i Södertälje var viktiga, de la en grund.

– Jag kommer från ett land där kommunismen varit något man inte gillade, den representerade det onda. Och ändå flyttade jag till Södertälje som är väldigt vänsterorienterat. Men här upptäcker jag att folk bryr sig om varandra, det är ingen hårdför kommunism. På teatern kämpade många med tillvaron men var ändå otroligt generösa. Jag fick en mersmak som jag fortfarande bär med mig.

Kort om Josef:

Namn: Josef Pallas

Ålder: 46

Yrke: Professor i företagsekonomi med offentlig förvaltning som forskningsområde.

Bor: Uppsala

Familj: Två döttrar

Intressen: Tränar aikido

