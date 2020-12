Corona hindrar inte Martin från att fortsätta ha konserter: ”Det blir dock i nyare former”

Organisten Martin Olsson har under senaste åren varit mycket aktiv med inspelning av musik och redan i december förra året lanserade han en julkalender med 24 förinspelade musikstycken som sändes digitalt, ett för varje dag. Under coronapandemin kom detta till nytta och i november startade han något han kallat för ”Lunchmusik light”.

– Det innebär att det sänds ett stycke varje vardag digitalt, istället för att ha lunchmusik i en halvtimme på fredagarna så sprids den nu ut över hela veckan. Så just nu finns det 34 stycken man kan lyssna på. De finns på Södertälje pastorats hemsida eller på pastorats facebooksida. Lunchmusiken finns också här.

– Från första advent blev det självklart advents- och julmusik även på Lunchmusik light. Där finns nu 18 videos. Lunchmusik light fortsätter alla vardagar även över storhelgerna.

På temat julkonserter ger Martin Olsson två i år. En släpptes i söndags (20 december) och där medverkar Elin Skorup, sopran och Anna Zander, mezzosopran och Martin Olsson, orgel. Sångerskorna sjunger både solo och i duettform. De framför traditionell julmusik som ”Jul, jul strålande jul” av Nordqvist, ”När det lider mot jul”, ”Adams julsång” (O helga natt).

– Eftersom Herrens moder var temat i söndags enligt kyrkoåret, så framför vi även några Mariasånger, bland annat Bach/Gounods ”Ave Maria”, ”Marias vaggsång” av Reger och en ”Ave Maria” av Caccini.

Den andra julkonserten släpps under juldagen. Där spelar Göran Lundberg trumpet tillsammans med Martin Olsson vid orgeln och de ger traditionell julmusik som ”Joy to the world”, ”The Christmas song”, ”Stilla natt” och ”Adams julsång”.

En nyårskonsert ges också. Den släpps på nyårsdagen och där utlovar Martin Olsson musikfest med en massa kul musik som han framför på orgel.

– Lars Adolfsson kommer att presentera programmet. Det blir allt möjligt som ”An det schönen blauen Donau”, ”Radetzky marsch”, musik ur Tjajkovskijs ”Nötknäpparsvit” och troligen ”Champagner Galop”.

Själv kommer Martin Olsson att spela på en livesänd mässa klockan 10 på juldagen. Den kommer att sändas på Facebook. Martin berättar att man som organist/kyrkomusiker ofta jobbar på jularna på julböner, midnattsmässor, julottor och konserter. Sedan han började jobba heltid som organist 1991 har han varit ledig högst fem jular.

– Jag övar ju en del inför kommande saker även under julen, men just på juldagen kommer jag att fira med närmaste familjen... tills de kastar ut mig på grund av abstinensbesvär av att vara från orgeln.

Saknar fysiska möten

Under coronapandemin har fler och fler fysiska möten fått ställas om till digitala. Människor har hört av sig till S:ta Ragnhilds församling och uttryckt att det är tråkigt att inte få träffas, exempelvis att gå på lunchmusik, fira gudstjänster i kyrkorna eller träffas i andra samlingar.

– Vi får mycket positiv respons på våra sociala medier och många tittar på det vi sänder, säger Hanna Lönneborg församlingsherde i S:ta Ragnhilds kyrka.

Hur gör ni för att mildra denna isolering?

– Vi försöker som kyrka att skapa mötesplatser och ge människor ett sammanhang. Ensamma människor som kommit till oss för att få möte blir naturligtvis ännu mer ensamma. Vi ställer om till digitalt, men det kan ju aldrig ersätta det fysiska mötet, säger Hanna Lönneborg och fortsätter.

– Det här drabbar oss alla och det är ju också en styrka; vi vet att vi står i det tillsammans.

S:ta Ragnhilds kyrka är öppen för besök och ljuständning alla vardagar och är öppen på söndagar under den tid det normalt skulle ha varit gudstjänst. Även andra kyrkor i församlingen är öppna för besök på söndagarna. Mer information finns på Svenska kyrkan i Södertäljes hemsida.

–Vi vill passa på att önska alla en God jul med hopp om att vi snart ska få mötas igen, avslutar Martin Olsson och Hanna Lönneborg.