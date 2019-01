”Snälla, rara hjälp oss!” ”Ompröva beslutet” ”Hur tänkte ni nu?!” – klagomålen på 758 rasar in till SL

LT har tagit reda på hur många klagomål SL har fått in, gällande att buss 758 den 9 januari slutade trafikera Nygatan och hållplats Jovisgatan. Det handlar om flera klagomål dagligen, och bland synpunkterna finns både starka känslor och förslag till lösningar.

”Ompröva beslutet, för det är många äldre människor som använder sig av hållplatsen” står det i ett av de totalt 74 klagomål som kommit in under perioden 5 december (då information om den nya resvägen kom från SL via posten till många hushåll längs linjen) till 20 januari.

”Låt de avgångar som inte går vidare mot Östertälje köra Nygatan-turen. Borde göra alla på bättre humör!" föreslår en annan.

– Vi välkomnar och tar till oss alla synpunkter, säger Aleksander Krajisnik, presstalesperson på SL.

Kan den stora mängden synpunkter leda till att SL ändrar tillbaka till den tidigare resvägen?

– Inför varje nytt trafikår tittar vi på alla linjer - behöver vi ändra eller tillföra några? En viktig del i det arbetet är resenärssynpunkter.

Men finns det en möjlighet att man gör en ändring redan i vår?

– Det ska till synnerliga skäl innan vi gör en ändring.

Har det hänt under din tid på SL?

– Nej, inte att synpunkter gjort att man dragit om en linje. Vi följer kontinuerligt upp förändringar, men det behöver gå en tid. Därmed inte sagt att en förändring är omöjlig, säger Aleksander Krajisnik, som samtidigt bekräftar att den nuvarande resvägen via Oxbacksleden kommer gälla även i sommar.

Förklaringen till varför 758 inte längre går på Nygatan är något krånglig. Så här förklarar Aleksander Krajisnik:

Linje 758:s nya resväg via Oxbacksleden ger en tidsvinst på en minut, vilket är en klar förbättring för de allra flesta. Vidare planerar Södertälje kommun stora arbeten på Köpmangatan. Då behöver vissa linjer flyttas tillfälligt till Nygatan och för att frigöra plats på Nygatan - dit andra linjer kan behöva flytta tillfälligt - har 758 flyttats bort därifrån. De som påverkas av flytten hänvisas till hållplats Köpmangatan samt till närtrafiken som är ett komplement att använda istället.

Här är ett axplock av klagomålen gällande buss 758

”Snälla, rara, ändra tillbaka till den gamla sträckningen!!! Att tjäna en minut genom att bussen tar Oxbacksleden är inte någon nytta alls. Tågen går ju när de går i alla fall.”

”Gör om gör rätt! För vem har ni ändrat?? Tror att Nobinas ledning som helt uppenbart aldrig varit i Södertälje bör prova att ta en tur och se, lyssna på resenärer ...”

”Alla är ilskna över detta beslut, likaså busschaufförerna. Be beslutsfattare provåka först innan korkade beslut tas. Helst en som har svårt att gå och har viktiga ärenden i riktiga centrum.”

”Inte bara äldre personer drabbas utan alla personer som handlat på stan och har varor att ta hem. Att SL också skickar ut ett kort över att det blivit snabbare resor till centrum är både ett HÅN och slöseri med resurser.”

”När tänker SL ändra tillbaka buss 758:s sträckning till Nygatan i stället för Oxsbacksleden? Ingen tjänar på 1 minuts kortare restid eftersom tågen går när de går, men alla som skall till centrala Södertälje får en jättelång, onödig promenad, som inte alla klarar. Snälla, rara hjälp oss!”

”Ändringen av linjedragningen av sagda linje är nog den största blunder SL någonsin gjort.”

”Dom som åker med bussen för att gå till vårdcentralen och som har svårt att gå och har rullator måste åka ner till centralen och byta buss där för att komma nära vårdcentralen, försäkringskassan och andra inrättningar.”

”För oss som bor vid Jovisgatan var 758 det enklaste sättet att komma till Vasa handelsplats för att storhandla.”

”Hållplatsen är jätteviktig för alla äldre som behöver ha nära till vårdcentral, torget, kyrkan, handeln i centrum. Ompröva beslutet, för det är många äldre människor som använder sig av hållplatsen.”

”Många äldre som åker bussen hör till Luna vårdcentral, som ligger på samma gata som hållplatsen var förr. En klar försämring. Lägg om bussen omgående till den gamla rutten.”

”Varför låta så många som besöker vårdcentralen och hela utbudet av affärer och social service, få det så mycket sämre, för att de rörliga människor, som ska använda sig av pendeltågen ska tjäna en minut på sin resa?”

”Det påstås att vi som är missnöjda är i minoritet, men den här ändringen gynnar bara de som ska vidare med pendeltåget, inte oss som kommer från bland annat Fittja”

”Låt de avgångar som inte går vidare mot Östertälje köra Nygatan-turen. Borde göra alla på bättre humör!”

”Det är väl ändå dom som åker buss och betalar som ska få bestämma detta. Inte folk som inte behöver denna buss och bara sitter med planering i stadstrafiken. Nej nu får ni allt ta och tänka om detta knasiga beslut.”

”Förändringen av er "genväg" gällande buss 758 är helt obegriplig. Er förklaring att tjäna 1 min är löjeväckande.”

”Linje 758:s nya sträckning är helt värdelös. Det är fortfarande oceaner av väntetid vid tåget.”

”Jag är så förbannad på SL att linje 758 som har slutat köra förbi Nygatan. Osmakligt diskriminerande för pensionärer och de som har till exempel rullator eller har svårt att gå om de ska besöka Luna vårdcentral eller ta sig ner till centrum. Sluta med dessa dumheter.”