Shan Atci avbokades 2011 för dåligt omdöme – åter aktuell på Södertälje stadsscen

För åtta år sedan, 2011, tyckte kommunen inte att komikern Shan Atci delade de värdegrunder som Södertälje kommun har och att han visat på dåligt omdöme, då han dömdes 2007 för grovt förtal efter att han tagit och visat nakenbilder på en 20-årig kvinna. Atci dömdes då till 50 dagsböter a 300 kronor samt ett skadestånd till 20-åringen på 15 000 kronor. Kommunen avbokade artisten som skulle ha framträtt på internationella kvinnodagen när de fick kännedom om domen.

Sedan verkar kommunen ha ändrat sig, för nu är Shan Atci aktuell för en ny föreställning på Södertäljes stadsscen – vilket uppmärksammas i Facebookgruppen ”Du vet vad som händer i Södertälje”.

– Han har bokat in sig hos oss och vi gör inte personkontroller på folk som hyr in sig hos oss. Den demokratiska processen tillåter att vem som helst bokar in sig. Vi nekar däremot om vi kan misstänka att det kan bli oro på platsen. Rent allmänt så vill jag påpeka att det självklart är en enorm skillnad på att man avbokar en då kontroversiell artist, som dömts för att ha kränkt en kvinna och som då bokats för ett gig på internationella kvinnodagen och en bokning som hans produktionsbolag gjort, visserligen i våra lokaler, men som står på helt egna ben utan någon som helst association till kommunen och stadsscenen, säger Eduardo Morris, programchef på kultur- och fritidskontoret.

Betyder det att vem som helst kan boka Södertäljes stadsscen, oavsett vad?

– Vi försöker ha något slags omdöme, men vi kan inte ge någon garanti för att det blir perfekt alla gånger. Vi har svårt att göra personkontroller eller kolla belastningsregistret. Det är också skillnad när artister bokar in sig själva, mot när vi bokar in dem.

Är det någon skillnad om man tagit sitt straff och det gått lång tid sedan man dömdes?

– Alltså skampåletiden är förbi – men jag har ingen åsikt om det gör någon skillnad.

Men vad anser du?

– Jag kan inte svara på den frågan.

I den aktuella debatten diskuteras det huruvida någon som avtjänat sitt straff, bör eller inte bör anlitas – vad anser du?

– Kring de juridiska frågorna om man ska låta bli att boka in folk har jag inga kommentarer. Vi är ju en scen utan fast ensemble, man gästspelar här, så vi har ju inga artister bundna hit på det sättet i vår organisation. Vi är mer en bokningsbar lokal, säger Eduaro Morris.

Länstidningen har sökt Shan Atci för en kommentar under måndagen, utan resultat.