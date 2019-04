Genetabon som hjälper fattiga i Sydamerika med glasögon: ”Det kan vara avgörande för att få ett jobb”

Anmäl text- och faktafel

28-åriga Deborah från Geneta arbetar till vardags som butikschef hos Synoptik i Kringlans köpcenter. Under resan till Bolivia ska hon som optikerassistent hjälpa fattiga att se igen.

– Det känns jättespännande och det ska bli väldigt häftigt. Jag hoppas vi hinner så mycket vi bara kan för att hjälpa så många som möjligt.

Optiker utan gränser är en organisation som Synoptik har startat i samarbete med Vision for all. Det är ett välgörenhetsprojekt som går ut på att hjälpa fattiga med glasögon och synundersökningar.

– Vi åker med våra optiker och assistenter och vi tar med oss begagnade glasögon som samlats in. Man kan lämna in sina gamla glasögon året runt, i våra butiker. Och det sprider sig. Det görs insamlingar på arbetsplatser och så kommer de hit och lämnar, berättar Deborah.

Väl på plats i Santa Cruz kommer Deborah att ha fullt upp under sina två veckor i staden.

– Vi stationerar oss på en plats och utför cirka 300 undersökningar per dag. Det blir full rulle. Det som blir över ger vi till Vision for all som gör fler resor.

Alla insamlade glasögon mäts upp och sorteras så att man exakt vet hur de är slipade. På så vis kan man matcha glasögonen med en persons undersökningsresultat. Gänget som åker kommer från olika butiker och från Synoptiks huvudkontor. Totalt är det elva personer från Sverige som reser. Deborah har tidigare arbetat ideellt, men aldrig utomlands.

– Vi kommer möta en blandning av människor, men främst de som inte har råd att göra en synundersökning eller köpa glasögon. Det viktigaste är att glasögonen sitter ordentligt och att styrkan är bra – så att de går att använda. Vi kommer kunna göra vissa korrigeringar. Ett par glasögon kan vara avgörande för att få ett jobb.

Deborah och hennes kollegor har så pass många glasögon med så att det ska räcka till 300 behövande om dagen, alltså samma som antalet undersökningar. Det betyder att det totalt kan bli 4 200 personer som blir hjälpta under de två veckorna.

Hur reagerar folk när de plötsligt kan se?

– Jag tänker på hur barns reaktion brukar vara när de får sina första glasögon. Det är väldigt häftigt. De öppnar upp ögonen jättestort, blicken far och de tittar på allt.

Fakta

• Vision For All, VFA, är en ideell organisation som vill göra det möjligt för människor som är i behov av glasögon, att studera och arbeta. Man arbetar med de allra fattigaste som har störst behov av en optikers insats. Källa: Vision for all.

• Optiker utan gränser är en hjälporganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen med synundersökningar och glasögon. Via butikerna samlas begagnade glasögon in som sedan skänks till behövande. Källa: Synoptik